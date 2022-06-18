Советы

Как избежать нежелательной беременности после изнасилования — рассказываем об экстренной контрацепции

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 июня 2022, 11:00
що таке екстрена контрацепція
Фото: Pexels

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