Как избежать нежелательной беременности после изнасилования — рассказываем об экстренной контрацепции

Российские военные массово совершают ужасные преступления. Оккупанты насилуют женщин, мужчин, пожилых людей и даже детей. В результате женщина может забеременеть, но рожать после содеянного — это тоже насилие. Женщины хотят и имеют право избавиться от нежелательной беременности после изнасилования.

Многие жертвы насилия боятся об этом говорить. Они получили моральную травму и могут винить себя в произошедшем, поэтому нужно уметь их поддерживать. Многие женщины и совсем юные девушки не знают, как правильно пережить стресс и избежать нежелательной беременности.

Врачи-гинекологи Генриетта Крохмаль и Наталья Лелюх рассказали, как это безопасно сделать.

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В первую очередь нужно позаботиться о своем теле после изнасилования. Раньше мы рассказывали, как это сделать. В первую очередь нужно провести минимальные гигиенические процедуры и обработать раны, если они есть. Но нельзя использовать антисептические средства со спиртом, перекисью, пантенолом и маслом.

Что такое экстренная контрацепция и что нужно о ней знать

Экстренная контрацепция — это метод предотвращения нежелательной беременности. Обычно это таблетка, которую нужно выпить как можно скорее после полового акта. Ведь такая контрацепция эффективна в течение 72 часов.

Эксперты отмечают, что экстренная контрацепция предотвращает развитие беременности.

Этот метод не применяется, когда беременность верифицирована.

Если беременность уже наступила, ее можно прервать с помощью хирургического вмешательства или абортивных медпрепаратов.

— Если у женщины произошла овуляция, то есть выход яйцеклетки в брюшное пространство, где она встретилась со сперматозоидами, происходит оплодотворение.

В таком случае в течение 72 часов препарат предупреждает имплементацию этой оплодотворенной яйцеклетки к эндометрию, — рассказывает гинеколог Генриетта Крохмаль.

По словам врача, во время оплодотворения клетки происходит только удвоение хромосом. Это этап, когда есть лишь скопление клеток.

К сожалению, из-за военных преступлений российских военных, экстренная контрацепция очень важна для украинок. Поэтому эксперты отмечают, что женщины должны иметь к ней доступ.

Экстренная контрацепция в Украине

Гормональные контрацептивы

Прежде всего, к экстренной контрацепции относят гормональные препараты. Но следует помнить, что они действенны в течение 72 часов после полового акта.

Гинеколог объясняет, что сперматозоиды могут сохранять свою жизнеспособность трое — четверо суток. То есть если овуляция у женщины произошла на следующий день после изнасилования, то может произойти оплодотворение.

Метод Юспе

Если женщина решила использовать этот метод, то ей нужно принять большую дозу оральных контрацептивов. Это делается для того, чтобы добиться необходимой дозы эстрогенового компонента.

Нужно принимать две – четыре таблетки по схеме. Самостоятельно это делать нельзя, обязательно под контролем врача, — добавляет Крохмаль.

Если у тебя нет возможности сходить к врачу, можно проконсультироваться с ним онлайн. Рассказать, какие именно контрацептивы у тебя есть в наличии. Тогда врач поможет тебе сделать всё правильно и безопасно для организма.

Антипрогестагенное лекарственное средство

Эти препараты блокируют прогестероновые рецепторы. Они нивелируют вероятность поддержания этой беременности.

— В европейских странах от этого отошли, используются только при медикаментозном аборте. Но в Украине есть такой препарат.

Внутриматочная спираль с медью

Это контрацептивное средство из пластика и меди, которое вводится в полость матки.

Выделяемая из него медь затрудняет сперматозоидам путь к яйцеклетке и возможность выжить.

— Если речь идет о людях, пострадавших от сексуального насилия, то это не вопрос выбора. Кроме нежелательной беременности, уцелевшая находится в зоне риска заболевания инфекционной природы, передающихся половым путем. Поэтому инвазивные методы контрацепции не желательны, — объясняет Крахмал.

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Самочувствие женщины после экстренной контрацепции

После того как женщина применила экстренную контрацепцию, она может ощущать примерно то же, что и в первый день менструации. Могут быть спазмы, боли внизу живота, в пояснице и т.д.

Но после изнасилования у женщины могут быть повреждены внутренние и внешние половые органы, поэтому ощущения могут быть более болезненными, чем в обычном случае использования такой контрацепции.

Возможно также ощущение тошноты и рвоты, потому что после сексуальной агрессии вегетативная нервная система очень напряжена, — рассказывает Генриетта Крохмаль.

Также следует знать, что экстренная контрацепция может временно нарушить менструальный цикл. Но если этот вид контрацепции использовался однократно, то нет угрозы для репродуктивной функции в будущем.

Кому не следует применять экстренную контрацепцию:

человеку с психическими расстройствами по типу шизофрении, маниакально-депрессивным психозам;

если есть онкологические заболевания;

если есть предыдущая беременность, которую женщина хочет сохранить.

О народных методах экстренной контрацепции

Следует помнить, что любые народные методы прерывания беременности опасны. Наталья Лелюх предостерегает, что нельзя использовать кислые растворы, парить ноги или прыгать с высоты, чтобы спровоцировать выкидыш.

Также опасно применять мыло и другие химические соединения для стимуляции выкидыша или в целях контрацепции.

А настойки на травах не могут спровоцировать отторжение эндометрия, то есть они не способны прервать беременность.

Жертва насилия испытала большой стресс, поэтому она должна знать, как справиться с этим и получить надлежащую поддержку. Раньше мы рассказывали о психологической поддержке после изнасилования и куда можно обратиться.

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