Советы

“От стресса постоянно хочется есть. Как избежать переедания?”

Отвечает
Марина Боржемська
Марина Боржемская

Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

Диана Просяник, практикант сайта 22 февраля 2023, 08:00
Как не переедать во время стресса
Фото: Unsplash

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Советы

“От стресса постоянно хочется есть. Как избежать переедания?”
Отвечает
Марина Боржемська
Марина Боржемская
Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

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