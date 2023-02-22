“От стресса постоянно хочется есть. Как избежать переедания?”

Стресс — это реакция организма, в результате которой он испытывает сильное напряжение. И каждый человек, испытывающий стресс, борется с ним по-разному. Одни могут перестать питаться в один момент, в то время как другие, наоборот, заедают его.

О причинах переедания во время стресса и как его не допустить рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

Почему возникает желание заедать стресс

Когда организм испытывает стресс, растет уровень кортизола. В результате аппетит может повышаться, и появляется то самое желание съесть что-то сладкое или жирное.

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Выясни причину стресса

Для начала стоит определить, когда, как часто и из-за чего ты его испытываешь. Подумай, действительно ли ты сейчас голоден(-на)?

Напомни себе, что еда — не волшебная пилюля от эмоционального возбуждения. Тревожное состояние через какое-то время может вернуться.

Вместо вредных перекусов — полезные

Замени их на сухофрукты, сезонные фрукты, смузи, чай, кофе или более сытные и тщательно продуманные перекусы.

Классифицируй продукты на кухне

Если ты часто подвергаешься воздействию стресса, стоит упорядочить продукты на кухне.

Например, полезные продукты клади в доступные места, в то же время различные вредные вкусности спрячь подальше. Еще лучше избавиться от них вообще.

Не забывай о сбалансированном питании. Разнообразь еду, придумывая новые рецепты.

Заедание тревожных мыслей

Время перед сном считается особенно опасным для заедания.

Для этого нужно придумать себе занятие, которое бы отвлекло от желания перекусить. Например, им может стать просмотр фильма, чтение любимой книги, рисование, медитация, спорт или прогулка.

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