“Как не поправиться после Нового года?”

Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ
Один из самых актуальных вопросов в декабрьское предновогоднее время. Все хотят узнать магический рецепт, как проснуться 1 января не с дополнительными пятью килограммами, а хотя бы с одним лишним.
Конечно, в этот день-ночь мы будем позволять себе больше обычного. От этого никуда не деться.
От употребления соленого, копченого, алкоголя и других вредностей, которые всегда так соблазнительны во время праздничного застолья, у вас задержится вода.
Главное, чтобы все это не затянулось на несколько недель, иначе закончится настоящим набором веса.
Главное, чтобы все это не затянулось на несколько недель, иначе закончится настоящим набором веса.
Так вы будете видеть, сколько съедите и не будете переедать. Когда вы постоянно что-нибудь накладываете в тарелку, то не замечаете, как много едите.
А как правильно взвешиваться для поддержания веса или похудения, рассказала диетолог Светлана Фус.