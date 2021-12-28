“Как не поправиться после Нового года?”

Один из самых актуальных вопросов в декабрьское предновогоднее время. Все хотят узнать магический рецепт, как проснуться 1 января не с дополнительными пятью килограммами, а хотя бы с одним лишним.

Как не набрать лишние килограммы во время новогоднего застолья?

Конечно, в этот день-ночь мы будем позволять себе больше обычного. От этого никуда не деться.

От употребления соленого, копченого, алкоголя и других вредностей, которые всегда так соблазнительны во время праздничного застолья, у вас задержится вода.

Главное, чтобы все это не затянулось на несколько недель, иначе закончится настоящим набором веса.

Что делать, чтобы не наедаться ночью?

Вам нужны три полноценных приема пищи в течение дня тридцать первого декабря. Это может быть несколько перекусов. Главное, не быть голодным, когда собираетесь провожать старый год с гостями.

Некоторые майонезные заправки в салатах заменить низкокалорийными соусами (йогуртовый, лимонный, соевый).

И главное, в начале застолья положите на тарелку то, что вы будете есть в этот вечер. И придерживайтесь только этой порции.

Так вы будете видеть, сколько съедите и не будете переедать. Когда вы постоянно что-нибудь накладываете в тарелку, то не замечаете, как много едите.

А как правильно взвешиваться для поддержания веса или похудения, рассказала диетолог Светлана Фус.