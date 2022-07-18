“Как пить и не пьянеть? Поможет ли масло и черный уголь?”

Алкоголь меняет человеческое сознание, затуманивает мозг, приводит к проблемам с печенью и сердцем, способствует повышению тревожности, обостряет депрессию и может влиять на количество панических атак.

Однако большинство празднований, свиданий, посиделок с друзьями, вечеринок и т.д. не обходятся без алкоголя.

Если уж эта культура употребления алкоголя настолько распространена, что отказаться от нее не получится или нет желания, следует знать, как снизить негативное влияние алкоголя на организм и не опьянеть после двух бокалов.

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Нарколог Евгений Скрипник рассказал о действенных способах и самых распространенных мифах о том, как не пьянеть от алкоголя.

Миф № 1. Масло

“Съем кусочек сливочного масла или выпью немного подсолнечного за несколько часов до праздника и я не опьянею”.

Это утверждение можно считать одним из самых распространенных мифов.

Масло никак не спасет тебя от опьянения, а только нанесет двойной удар по поджелудочной железе.

Этот миф убеждает, что сливочное, подсолнечное масло или любой другой жир поможет обволочь стенки желудка и помешает быстрому всасыванию алкоголя в кровь.

Однако, чтобы это действительно сработало, нужно съесть очень много масла. Ложка выпитого масла или съеденный кусочек вызовет только рвоту или диарею.

Если каким-то образом масло и может помочь, то только в тандеме. Например, полноценный прием пищи из гречки, овощей и бутерброда со сливочным маслом действительно немного замедлит действие алкоголя.

Миф № 2. Активированный уголь

Пить активированный уголь перед застольем — это еще один популярный миф.

Его суть в том, чтобы выводить из организма токсины, а пить его перед интоксикацией не имеет смысла.

Активированный уголь может немного помочь уже после застолья, ведь тогда нашему организму действительно понадобится абсорбент.

Миф № 3. Сырое яйцо

Несмотря на то, что выпитое яйцо действительно может несколько замедлить процесс опьянения, вреда и последствий от подобного трюка может быть гораздо больше.

В частности, негативное влияние ощутит твой желудок. Не исключено, что от сырого яйца, особенно в летнюю жару, ты можешь получить сальмонеллез.

Миф № 4. Повышать градус и запивать газированными напитками

Все мы знаем, что нельзя понижать градус, но повышать градус тоже вредно для организма и неэффективно.

Алкоголь вызывает обезвоживание, поэтому его рекомендуют запивать нейтральной жидкостью. Но это не значит, что запивать алкоголь газированным сладким напитком — хорошая идея.

Тандем алкоголя и сладкого газированного напитка только ускорит всасывание алкоголя, что приведет к более быстрому опьянению.

Это означает, что смешивать газированные напитки (кола, пепси, спрайт) и алкоголь (виски, водка и т.п.) не стоит. Пользы от этого не получишь.

Когда речь идет о нейтральной жидкости, имеется в виду обычная вода без газа, подсластителей и примесей. Также помогает немного нейтрализовать алкоголь обычный лед, который добавили к напитку.

Что действительно помогает снизить влияние алкоголя?

Несмотря на многие мифы, никак не помогающие уменьшить негативное влияние алкоголя на организм и замедлить опьянение, все же существуют действенные методы.

За несколько часов до застолья нужно хорошо поесть, уплотнить приём пищи крупами с низким гликемическим индексом.

Алкоголь не должен быть газированным и сладким. Сочетание сладкого и алкогольного никогда не принесет пользы, напротив, навредит организму.

Избегай жирной пищи и салатов с майонезом. Ведь такое питание при застолье даст двойной удар по печени.

Не смешивай алкоголь. Как мы уже поняли, плохо будет как от понижения, так и от повышения градуса. Лучше остановиться на одном напитке и не превышать норму.

Хотя безопасной дозы алкоголя не существует, можно обойтись минимальным вредом. Для этого нужно соблюдать дозу — 250 мл для слабого алкоголя, 40-60 мл для крепкого.

Двигайся. Если ты будешь просто сидеть за столом и все время есть и пить, то надолго тебя не хватит.

Что делать с похмельем?

Как бы хорошо ни было ночью, утром может мучить похмелье, головные боли, при тяжелой интоксикации — рвота.

Можно немного облегчить свои симптомы с помощью простых и действенных методов:

Поскольку алкоголь обладает мочегонными свойствами, то к утру может возникнуть обезвоживание. Поэтому рекомендуется пить больше жидкости.

Опять же речь идет не об алкоголе или сладких газированных напитках. При похмелье нужно пить много обычной воды, узвара, компота.

Что касается рассола, его лучше не употреблять, ведь большое количество соли в этом напитке может вызвать задержку жидкости и этим помешать выведению токсинов. Также рассол повышает артериальное давление.

От головной боли можно выпить аспирин, парацетамол, ибупрофен. При возможности измерь давление — возможно, боль связана именно с ним.

Больше прогулок на открытом воздухе.

Конечно, алкоголь может помочь на время расслабиться и улучшит настроение, но за каждым всплеском эмоций идет эмоциональная голодание и упадок.

Редакция Вікон советует относиться к потреблению алкоголя разумно и не превышать безопасную дозу. И по возможности отдавать предпочтение здоровому образу жизни.

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