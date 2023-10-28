Советы

“Мне кажется, у меня много сахара в крови. Как это понять и что делать?”

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Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

Даниэла Долотова, журналист сайта 28 октября 2023, 12:00
рівень цукру в крові
Фото: Unsplash

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Советы

“Мне кажется, у меня много сахара в крови. Как это понять и что делать?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

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