“Мне кажется, у меня много сахара в крови. Как это понять и что делать?”

Забота о своем здоровье — это отличная базовая привычка, которая поможет не только лучше чувствовать себя физически, но и психологически. Так, по словам сертифицированного нутрициолога, консультанта по питанию, фуд-терапевта Анастасии Голобородько, последние три года люди все чаще пытаются мониторить уровень сахара в крови.

Эксперт уверяет, что особенно важно наладить метаболизм глюкозы для пациентов с диабетом. Однако у каждого человека скорость переваривания сахара разная, ведь чей-то организм может среагировать на фрукт, от чего уровень глюкозы повысится, а у кого-то такого не будет.

Я за персонализацию, потому что гликемическая нагрузка и гликемический индекс — очень индивидуальный маркер, — говорит нутрициолог.

Так когда стоит провериться у врача? Анастасия Голобородько поделилась списком симптомов, которые могут указать на высокий уровень сахара в крови.

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Симптомы повышенного сахара в крови

человек просыпается через несколько часов после засыпания, а уснуть снова — тяжело;

постоянно тянет на сладкое;

переедание или неконтролируемое потребление пищи;

чрезмерный аппетит, больше чем обычно;

постоянно хочется пить кофе или есть сладкое после большого приема пищи или во второй половине дня;

сонливость в первой половине дня;

усталость, которая проходит только после еды;

возникает головная боль, если человек пропускает прием пищи;

раздражительность перед приемом пищи;

дрожь в теле, если прием пищи приходится отложить;

частая жажда;

частое мочевыделение;

один или несколько членов семьи имеют диабет.

Если ты замечаешь за собой большинство из перечисленных выше симптомов еженедельно или ежедневно, тогда стоит уделить внимание углеводному обмену. Также хорошей идеей будет обратиться к врачу.

Как контролировать уровень сахара в крови

В первую очередь следует позвонить своему семейному врачу и проконсультироваться. Он может порекомендовать проведение клинического анализа и биохимии. Их результаты можно показать специалисту: семейному врачу, терапевту, эндокринологу, диетологу или сертифицированному нутрициологу.

Можно хотя бы раз в полгода ставить датчик постоянного мониторинга глюкозы и отслеживать вместе с контролем питания.

Здоровый образ жизни — это интерес и осведомленность в функциях своего тела и корректный подход к нему. Немного заботы.

Меньше употреблять сахара советует и ВОЗ. Читай, что изменилось в рекомендациях по здоровому питанию от ВОЗ.

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