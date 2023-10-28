“Мне кажется, у меня много сахара в крови. Как это понять и что делать?”

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт
Забота о своем здоровье — это отличная базовая привычка, которая поможет не только лучше чувствовать себя физически, но и психологически. Так, по словам сертифицированного нутрициолога, консультанта по питанию, фуд-терапевта Анастасии Голобородько, последние три года люди все чаще пытаются мониторить уровень сахара в крови.
Эксперт уверяет, что особенно важно наладить метаболизм глюкозы для пациентов с диабетом. Однако у каждого человека скорость переваривания сахара разная, ведь чей-то организм может среагировать на фрукт, от чего уровень глюкозы повысится, а у кого-то такого не будет.
Я за персонализацию, потому что гликемическая нагрузка и гликемический индекс — очень индивидуальный маркер, — говорит нутрициолог.
Я за персонализацию, потому что гликемическая нагрузка и гликемический индекс — очень индивидуальный маркер, — говорит нутрициолог.
Так когда стоит провериться у врача? Анастасия Голобородько поделилась списком симптомов, которые могут указать на высокий уровень сахара в крови.
Если ты замечаешь за собой большинство из перечисленных выше симптомов еженедельно или ежедневно, тогда стоит уделить внимание углеводному обмену. Также хорошей идеей будет обратиться к врачу.
В первую очередь следует позвонить своему семейному врачу и проконсультироваться. Он может порекомендовать проведение клинического анализа и биохимии. Их результаты можно показать специалисту: семейному врачу, терапевту, эндокринологу, диетологу или сертифицированному нутрициологу.
Можно хотя бы раз в полгода ставить датчик постоянного мониторинга глюкозы и отслеживать вместе с контролем питания.
Здоровый образ жизни — это интерес и осведомленность в функциях своего тела и корректный подход к нему. Немного заботы.
Здоровый образ жизни — это интерес и осведомленность в функциях своего тела и корректный подход к нему. Немного заботы.
Меньше употреблять сахара советует и ВОЗ. Читай, что изменилось в рекомендациях по здоровому питанию от ВОЗ.
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