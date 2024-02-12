“Врач назначил МРТ. Какие есть противопоказания и что делать, если у тебя клаустрофобия?”

Забота о своем здоровье — важная составляющая жизни, помогающая предупредить появление тяжелых болезней, или быстро найти подходящее лечение к определенному заболеванию. В некоторых случаях очень пригодится МРТ-исследование, что считается одним из наиболее эффективных методов диагностики широкого спектра заболеваний.

Но что делать, если врач уже назначил тебе это исследование, а тебя пугает только один вид аппарата, потому что у тебя клаустрофобия? Врач-рентгенолог Юлия Литинская рассказала, может ли этот страх помешать, как с ним справиться и какие еще могут быть противопоказания для проведения данной процедуры.

Что такое МРТ

Магнитно-резонансная томография — это один из наиболее информативных методов диагностики, который визуализирует состояние внутренних тканей организма без применения рентгеновского излучения.

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Как пройти МРТ, если у тебя клаустрофобия

Клаустрофобия не может являться абсолютным противопоказанием для поведения магнитно-резонансной томографии. Однако в то же время этот страх не следует игнорировать, а лучше использовать одну из методик, которая должна помочь человеку в более комфортных условиях пройти диагностику.

Прежде всего, нужно не размещать пациента с клаустрофобией полностью с головой в аппарате, если участок исследования позволяет это сделать. Также по возможности лучше провести МРТ на открытом типе аппарата.

Если пациенту нужно обследовать верхние части туловища и головы, можно использовать зеркала, чтобы человек видел вокруг себя больше пространства.

Еще один вариант проведения исследования — это позволить, чтобы присутствовал близкий человек пациента, который может его поддержать и успокоить.

Если все эти методы не срабатывают, а исследование все же нужно провести, тогда МРТ может быть проведено с помощью седации.

Какие существуют противопоказания

В любом случае перед проведением исследования следует проконсультироваться со специалистами того учреждения, где ты будешь проходить МРТ. А ведь аппараты могут отличаться и противопоказания тоже.

Часто запрещают проводить исследования, если у человека есть кардиостимуляторы, слуховой аппарат, металлические имплантаты, ферромагнитные обломки, кровоостанавливающие клипсы сосудов головного мозга.

Но помешать провести исследование должным образом могут и недостаточно очевидные вещи как, например, накладные ресницы или волосы. Поскольку МРТ оценивает не только мягкие ткани тела человека, но и все его структуры, все, что попадает в участок обследования.

Поэтому наращенные ресницы и волосы часто могут помешать специалистам увидеть более четкую картинку. Например, реснички при МРТ орбит могут исказить изображение передних отделов глазного яблока.

Не все процедуры и исследования в больнице можно делать часто. К таким относятся флюорография, рентген, а иногда еще и МРТ. Читай, как часто можно делать МРТ, чтобы не навредить здоровью.

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