Советы

“Врач назначил МРТ. Какие есть противопоказания и что делать, если у тебя клаустрофобия?”

Отвечает
Юлия Литинская
Юлия Литинская

врач-рентгенолог

Даниэла Долотова, журналист сайта 12 февраля 2024, 08:00
МРТ
Фото: Pexels

Советы

“Врач назначил МРТ. Какие есть противопоказания и что делать, если у тебя клаустрофобия?”
Отвечает
Юлия Литинская
Юлия Литинская
врач-рентгенолог

“Ребенок часто истерит — кризис трех лет. Что делать и как не навредить ему?”
Отвечает
“Врач назначил МРТ. Какие есть противопоказания и что делать, если у тебя клаустрофобия?”
Алина Клептык
Детский психолог, коррекционный педагог, арт-терапевт

“У меня болит горло, что делать? Помогут ли полоскания?”
Отвечает
Мар’яна Кудрявцева сімейна лікарка
Марьяна Кудрявцева
Семейный врач, алерголог, пульмонолог

“Родной человек переживает ПТСР. Как ему помочь и правильно поддержать?”
Отвечает
Ксения Возницына
Ксения Возницына
Психиатр

“Мне нужно удалить родинку. Больно ли это и какие опасности?”
Отвечает
Світлана Кочергіна
Светлана Кочергина
врач-дерматовенеролог

“Кто освобождается от призыва согласно новому законопроекту о мобилизации?”
Отвечает
Владислав Зайцев
Владислав Зайцев
Адвокат и юрист
Як змінити ставлення до важких понеділків
Читать дальше
Снова этот понедельник. Как начать неделю без стресса для организма
Кризис 3 лет у детей
Читать дальше
“Ребенок часто истерит — кризис трех лет. Что делать и как не навредить ему?”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь