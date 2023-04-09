Советы

“Говорят, что у одинокой мамы сын может вырасти слабым. Как без папы воспитать уверенного в себе мужчину?”

Отвечает
“Говорят, что у одинокой мамы сын может вырасти слабым. Как без папы воспитать уверенного в себе мужчину?”
Светлана Арефния

Кандидат психологических наук

Виктория Мельник, редактор сайта 09 апреля 2023, 13:00
Как воспитать сына
Фото: Pexels

Советы

“Говорят, что у одинокой мамы сын может вырасти слабым. Как без папы воспитать уверенного в себе мужчину?”
Отвечает
“Говорят, что у одинокой мамы сын может вырасти слабым. Как без папы воспитать уверенного в себе мужчину?”
Светлана Арефния
Кандидат психологических наук

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