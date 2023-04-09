“Говорят, что у одинокой мамы сын может вырасти слабым. Как без папы воспитать уверенного в себе мужчину?”

Семья — это не всегда папа и мама. Иногда взрослые расходятся, или отца в семье нет по другим причинам — к сожалению, во время войны такое явление распространено.

Для матерей, которые самостоятельно воспитывают детей, это может стать вызовом. Особенно, если растет сын. Как вырастить сына уверенным в себе мужчиной и достойным человеком, и не избаловать его, если нет мужской стороны воспитания — на этот вопрос отвечает кандидат психологических наук Светлана Арефния.

— Обычно отец и его образ — это о безопасности, авторитете, дисциплине, соблюдении психологических границ. А для мальчика отец является примером маскулинности, мужского поведения, его можно спросить о совете и получить поддержку.

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В тех семьях, где сыновья растут без отца и не имеют мужского примера в кругу семьи, ребенка следует отдавать на спорт, где будет тренер.

Естественным образом можно показывать пример мужчины благодаря своим друзьям-мужчинам, — советует Светлана Арефния.

Как воспитать сына настоящим мужчиной

Если мальчик растет в семье без отца, ему будет не хватать примера мужского поведения. Часто происходит так, что мальчиков воспитывают только женщины — мамы, бабушки, сестры.

Тогда ребенок часто воспринимает и переводит на себя женское поведение, что может негативно отразиться на развитии парня, его социализации.

Чтобы сын вырос мужественным, мама должна соблюдать несколько правил:

Следует уважать его силу и умение и говорить об этом. Поручай сыну “мужскую” работу. Держи физические и эмоциональные границы с сыном, не относись к нему как к маленькому. Не целуй в губы с шести лет. Спрашивай совета у своего сына в вещах, в которых он разбирается. Формируй его авторитетность и не останавливай в начинаниях. С пониманием отнесись к иногда агрессивному желанию доказать свою правоту. Не забывай хвалить сына за достижения.

Иногда мама может не понимать своего ребенка и его поведения. Однако прежде чем наказывать, следует разобраться в причине такой детской реакции: раньше мы писали о четырех вопросах, которые следует задавать ребенку.

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