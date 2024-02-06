“Кто освобождается от призыва согласно новому законопроекту о мобилизации?”

В последние месяцы украинское общество гудит от напряжения из-за законопроекта о мобилизации. Непонятными остаются некие моменты. О них с экспертом — адвокатом и юристом Владиславом Зайцевым —поговорила журналистка Факты ICTV Марта Бондаренко.

Кто освобождается от мобилизации в соответствии с новым законопроектом

Речь идет о лицах, имеющих отсрочку, а также об ограниченно пригодных лицах.

— Этим законопроектом уточняются определенные положения относительно отсрочки, а также вводятся новые категории граждан, которые будут ее иметь.

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Если сравнивать с прошлым законопроектом, то отсрочку уже будут иметь все лица с инвалидностью, не зависимо от группы.

Также есть норма о тех лицах, которые имеют на содержании троих и более детей. Этот законопроект уточняет это положение и подчеркивает: наличие и содержание трех или более детей предоставляет отсрочку только тем лицам, которые не будут иметь задолженности за уплату алиментов.

Кроме того, законопроектом убирается категория граждан, имеющих мужа или жену, родителей или детей с инвалидностью, за которыми требуется уход — теперь эта категория трансформируется в две новые, которые зависят от того, это лица с инвалидностью первой, или второй группы.

Если говорить о лицах с инвалидностью первой группы, то отсрочку от мобилизации будут получать члены семьи первой степени родства такого лица — родители, муж или жена, родные и усыновленные дети — или члены второй степени родства — братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки.

Получать отсрочку в связи с уходом за лицом с инвалидностью первой группы может человек призывного возраста второй степени родства только при условии, что нет человека первой степени родства.

Из нового, в группу с отсрочкой от мобилизации попадают также судьи.

Две группы военнослужащих, среди которых военнослужащие, уволенные со службы во время военного положения в связи с истечением непрерывного срока службы продолжительностью 36 месяцев. Такие военные имеют два года отсрочки с даты их увольнения.

Вторая категория военнослужащих — освобожденные из плена. Таких людей нельзя брать на службу ни при каких условиях, кроме как по их желанию.

Также известно, что законопроект предлагает исключить из правовой плоскости такое понятие, как ограничено пригодное лицо.

В результате остаются только пригодные и непригодные к военной службе. Это означает, что все лица, ныне признанные ограниченно пригодными, должны снова пройти ВЛК и получить новые результаты, которые признают этого человека годным или непригодным к военной службе.

А есть ли право на отсрочку у лица, получающего второе высшее образование, мы рассказывали в другом материале.

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