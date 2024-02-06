Советы

“Кто освобождается от призыва согласно новому законопроекту о мобилизации?”

Отвечает
Владислав Зайцев
Владислав Зайцев

Адвокат и юрист

Виктория Мельник, журналист сайта 06 февраля 2024, 12:00
Освобождение от призыва
Фото: Depositphotos

Советы

“Кто освобождается от призыва согласно новому законопроекту о мобилизации?”
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Владислав Зайцев
Владислав Зайцев
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