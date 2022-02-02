“Мы как на поле битвы. Как взять медиаграмотность на вооружение и не попадать на крючок пропаганды?”

Рядом с реальной войной на востоке идет информационная война. В ней принимает участие каждый из нас.

Последнее время ситуация на границе обостряется, а в соцсетях распространяются слухи, фейки, дезинформация. Результат очевидный — паника.

В сегодняшних информационных баталиях важно все. Начиная с того, какую информацию мы употребляем, и до выражений в социальных сетях. Это свидетельствует, насколько ми сильные и грамотные “бойцы”.

Поэтому пора доставать с полок своё самое действенное оружие — медиаграмотность.

В этом материале вы узнаете, как защитить себя от информационных бомбардировок.

Как не попасть на крючок фейков?

Вопрос медиаграмотности уже не раз освещали, это привело к необыкновенному прорыву в сознании пользователей.

Появились полноценные факт-чек ресурсы, такие как Vox Check. Они занимаются тем, что поддают информацию аналитической проверке.

Мы обратились к руководителю Vox Check Светлане Слипченко, чтобы она дала советы, как сделать свое существование в информационном пространстве более здоровым.

Добавьте к списку новостных источников официальные ресурсы:

Министерство

Парламент

Правительство

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП

СНБО

Центр противодействия дезинформации РНБО

Национальная служба здоровья

Центр гражданского здоровья

Обычно у них есть страницы в Facebook, а у некоторых еще и в Telegram, Twitter и Instagram.

Выберете для себя несколько медиа, имеющих высокое качество фактов и придерживающихся журналистских стандартов.

Как понять, где качественное, а где нет?

Так, например, существует “белый список” СМИ от Института массовой информации. Также может помочь медийная экосистема от проекта Data Vox.

Сделать выбор среди заграничных СМИ поможет ресурс Media Bias / Fact Check. Он оценивает как качество фактов в материале, так и предубеждения в политических взглядах.

Оставляй голову холодной

Фейковые новости влияют на наши эмоции. Они способны вызывать и подпитывать страх, возмущение, гнев. Есть также вызывающие радость и восхваляющие мечты.



Какие же из них более опасны?

Несколько классических примеров:

Многолетний фейк, что Укрзализныця сделала туалеты платными.

“Новость” появилась несколько лет назад в сатирическом издании UaReview.

Эта шутка уже неоднократно опровергалась, но эмоции гнева и недовольства из года год “оживляют” её.

Фейк, что ООН признала гимн Украины самым красивым в мире. Ему уже шесть лет.

Такой пример можно назвать “позитивным фейком”, и он несёт большую опасность.

Однажды вас поймают на чем-то позитивном, когда отключится критическое мышление и бдительность. В следующий раз — на фейке, который реально может навредить.

На первый взгляд, ничего страшного, это же позитивный фейк, а какая сильная идея!

Но нет, так не работает. Медиаграмотность предполагает, что фейк — есть фейк.

Медиагигиена в социальных сетях — лекарство от паники

Паника — это своеобразная внутренняя дестабилизация, ею легко воспользоваться.

В соцсетях она активно расцветает благодаря фейкам и дезинформации.

Только в твоей сфере влияния продолжить или прекратить цепную реакцию.

Читать по теме “Как вести себя в стрессовой ситуации и овладеть собой?”

Все, что ты видишь, слышишь в социальных сетях — субъективно. Потому стоит включать медиаграмотность и поддавать сомнению всю информацию.

Ведь ингредиентов для информационной бомбы много. Они отравляют пространство, в первую очередь — твоё.

Вот несколько советов, как её обезвредить:

Не все, что тебе нравится — правда.

У всех есть предубеждения, самое распространенное — подтверждающее.

Из-за этой логической ошибки мы склонны больше доверять новостям, отвечающим нашим симпатиям и видению.

Светлана рассказала, что у нас есть склонность соединять причинно-следственными связями то, что между собой никак не связано.

Частично из-за этого возникают конспирологические теории.

Например, про пандемию коронавируса было давным-давно известно из-за упоминания о ней в многочисленных фильмах, мультфильмах и сериалах.

Очевидно, что художественный вымысел и реальная пандемия никак не связаны между собой.

Ищи первоисточник.

Проси у человека ссылку на статью или пост, где он получил информацию.

Если такого источника нет, то это первый признак фейка.

Если источник есть, то попытайся найти подобную информацию. Как минимум, в трех других независимых медиа с “белого списка” или в тех, каким доверяешь.

Не все эксперты правы. Отличай факты от мыслей.

Вероятно, в твоей информационной среде есть блогеры, эксперты и лидеры мнений.

Они часто дают оценку текущим действиям, дополняя их собственным мнением и прогнозами.

Важно, чтобы эксперт имел имя и фамилию, соответствущую должность и образование, чтобы дать качественный комментарий.

А для лучшего понимания ситуации руководитель VoxCheck предлагает прочитать несколько экспертных мнений вместо одного.

Часть людей только выдают себя за экспертов — о них можно прочитать в базе псевдоэкспертов от Texty.org.

Если ты обезвредил бомбу и отыскал правду, то смело поделись этим с информационным пузырём.

Лучшее противодействие фейкам — их открытие миру. Вот как лечит медиаграмотность.

Такие действия помогут снизить резонанс и восстановить баланс.

Люди начнут делиться медиакритическим антидотом, что снизит уровень паники и улучшит социальное настроение.

Социальная ответственность касается каждого: от больших СМИ до всех пользователей социальных сетей

Не нужно много усилий, чтобы укоренить медиаграмотность в жизнь. Достаточно лишь быть ответственным.

Социальные сети являются каналом, где мы все можем высказаться и поделиться своим видением, мнением, эмоциями.

Но для твоего экологичного присутствия в мире информации очень важно научиться фильтровать то, что ты употребляешь и что распространяешь.

Чтобы получить звание медиаграмотного, придерживайся простых правил ответственного пользователя:

Главное правило: семь раз проверь — один выложи.

Читай дальше заголовка, прежде чем выкладывать что-то

В 2018 году сатирическое издание Science Post опубликовало новость, что 70% пользователей Facebook никогда не читают новости дальше заголовка.

Ситуация иронична, а исследования реальны…

Например, исследования, проведенные Колумбийским университетом, показало, что почти на 60% ссылок, распространяющихся в Twitter, никогда не кликали.

Это значит, что пользователи Twitter не читали эти новости дальше заголовка, прежде чем распространить.

Читай весь текст, не только заголовок.

Иначе, как говорит глава VoxCheck, тебя могут поймать на кликбейте, за которым стоит фейк или вообще нет никакой новости.

Не строй конспирологических теорий.

Руководствуйся фактами.

Не будь заложником собственных предубеждений.

Не нагнетай панику.

Важно не путать панику с простыми мерами предосторожности. Так как подготовленность, продуманность и четкий план почти стопроцентно гарантируют вам безопасность. В условиях войны нужно быть готовым к любым сценариям.

Один из способов защитись себя и своих близких — это быть готовым. Например, подготовить вещи на случай “а вдруг”. Что нужно положить в тревожный чемоданчик, мы уже рассказывали ранее.

Это вовсе не значит, что придется обязательно воспользоваться чемоданчиком. Но такой простой шаг может значительно успокоить вас и ваших родных.