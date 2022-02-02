Советы

“Мы как на поле битвы. Как взять медиаграмотность на вооружение и не попадать на крючок пропаганды?”

Отвечает
Світлана Сліпченко
Светлана Слипченко

Руководитель VoxCheck

Вероника Кононенко, практикантка сайта 02 февраля 2022, 11:08
Время брать медиаграмотность на вооружение
Фото: Unsplash

Советы

“Мы как на поле битвы. Как взять медиаграмотность на вооружение и не попадать на крючок пропаганды?”
Отвечает
Світлана Сліпченко
Светлана Слипченко
Руководитель VoxCheck

“Я работаю за компьютером целый день. Как сохранить зрение в таких условиях?”
Отвечает
Вікторія Ратушнюк - офтальмолог
Виктория Ратушнюк
Врач-офтальмолог

“Ребенок трех лет не слышит моих просьб. Как до него достучаться?”
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карпачев
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Детский психолог, телеведущий

“Всегда после приёма пищи хочется пить чай со сладким, можно ли так делать?”
Отвечает
Регина Бобина нутрициолог
Регина Бобина
Нутрициолог, Instagram-блоггер

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Отвечает
“Мы как на поле битвы. Как взять медиаграмотность на вооружение и не попадать на крючок пропаганды?”
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Преподаватель английского языка

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“Мы как на поле битвы. Как взять медиаграмотность на вооружение и не попадать на крючок пропаганды?”
Кузьма Хобзей
Врач-дерматолог и трихолог
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