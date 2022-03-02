В моем доме вспыхнул пожар. Как действовать?

Агрессор не пренебрегает обстрелами домов мирных жителей.

В результате обстрелов, попадания ракет или обломков самолетов в здание чаще всего вспыхивает пожар.

Как не растеряться и уберечь себя и близких, если пожар в помещении — напоминаем алгоритм простых действий.

Не паникуй

Трудно сохранять спокойствие, когда начинается пожар. Но оно необходимо для того, чтобы не потерять драгоценное время и действовать быстро.

Позвони 101, если есть такая возможность.

Ложись на пол

Снизу собирается весь холодный воздух, а горячий идет вверх. Поэтому возле пола больше кислорода и более низкая температура.

Закрой нос и рот влажной тканью

Угарный газ выделяется при сильном пожаре.

Он часто становится причиной смерти, поскольку человек может отравиться и потерять сознание или задохнуться.

Поэтому закрой лицо тканью. Обязательно смочи ее водой.

Если нет доступа к воде, помочись на ткань.

Проверь, можешь ли выйти

Если ты оказался(-лась) в комнате, ползком или на четвереньках двигайся к двери. По дороге перекрой газ, если это возможно. Прежде чем открывать дверь, прикоснись к ручке. Если она горячая — выход заблокирован, снаружи тоже бурлит пламя. Если она прохладная, попробуй выйти и оценить ситуацию.

Важно! После себя плотно закрывай все двери, это поможет немного сдержать огонь.

Если на лестнице нет пожара, попробуй спуститься и выйти.

При пожаре нельзя пользоваться лифтом.

В случае, если с тобой ребенок, веди его перед собой, а не за руку.

Если нет возможности выбраться

Доберись до самой удаленной от огня комнаты.

По дороге намочи как можно больше ткани, если это возможно.

Закрой дверь и заделай щель под дверью мокрой тканью.

Если источник пламени не в твоей квартире, но выход заблокирован, сделай эту манипуляцию с входной дверью и всеми остальными.

Постоянно смачивай пол.

Если в комнате нет пламени — открой окно и дыши через него.

Этого категорически нельзя делать, если в комнате пожар. Кислород только раздувает огонь.



Если ты уже посреди пламени

Не вставай с пола.

Дыши через влажную ткань.

Напомним, если нет возможности смочить ткань водой, нужно помочиться на нее. Это спасает жизнь.

Накрой себя мокрой тряпкой по возможности.

Жди помощи спасателей.

Не рекомендуется прыгать из окон, которые выше второго этажа.

Война — это тяжелое время. Надо уметь оказывать первую домедицинскую помощь, чтобы спасать жизни.

Мы собрали всю необходимую информацию, как оказывать первую помощь раненым.