В моем доме вспыхнул пожар. Как действовать?

Агрессор не пренебрегает обстрелами домов мирных жителей.
В результате обстрелов, попадания ракет или обломков самолетов в здание чаще всего вспыхивает пожар.
Как не растеряться и уберечь себя и близких, если пожар в помещении — напоминаем алгоритм простых действий.
Трудно сохранять спокойствие, когда начинается пожар. Но оно необходимо для того, чтобы не потерять драгоценное время и действовать быстро.
Позвони 101, если есть такая возможность.
Позвони 101, если есть такая возможность.
Снизу собирается весь холодный воздух, а горячий идет вверх. Поэтому возле пола больше кислорода и более низкая температура.
Угарный газ выделяется при сильном пожаре.
Он часто становится причиной смерти, поскольку человек может отравиться и потерять сознание или задохнуться.
Поэтому закрой лицо тканью. Обязательно смочи ее водой.
Если нет доступа к воде, помочись на ткань.
Важно! После себя плотно закрывай все двери, это поможет немного сдержать огонь.
Важно! После себя плотно закрывай все двери, это поможет немного сдержать огонь.
Если на лестнице нет пожара, попробуй спуститься и выйти.
При пожаре нельзя пользоваться лифтом.
В случае, если с тобой ребенок, веди его перед собой, а не за руку.
Если источник пламени не в твоей квартире, но выход заблокирован, сделай эту манипуляцию с входной дверью и всеми остальными.
Этого категорически нельзя делать, если в комнате пожар. Кислород только раздувает огонь.
Напомним, если нет возможности смочить ткань водой, нужно помочиться на нее. Это спасает жизнь.
Напомним, если нет возможности смочить ткань водой, нужно помочиться на нее. Это спасает жизнь.
Не рекомендуется прыгать из окон, которые выше второго этажа.
Война — это тяжелое время. Надо уметь оказывать первую домедицинскую помощь, чтобы спасать жизни.
Мы собрали всю необходимую информацию, как оказывать первую помощь раненым.