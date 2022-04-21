Советы

Затекла нога или схватила судорога: как помочь себе избавиться от боли — советы невролога

Анастасия Кожушко 21 апреля 2022, 18:00
Судоми в ногах - як позбутись болю?

Советы

“Что делать, когда хочется выговориться, но некому?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

“У каждого возраста – свой язык и свое понимание. Как мне помочь ребенку справиться с пережитым?”
Отвечает
Лілія Сіроха
Лилия Сироха
Психолог, консультант в методе Позитивная психотерапия

“Боюсь смерти и изнасилования. Как справиться с эмоциями после травмирующих новостей?”
Отвечает
Ірина Тичина
Ирина Тычина
Психолог

“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”
Отвечает
Гліб Репич
Глеб Репич
Кандидат химических наук

“Как безопасно и сбалансировано питаться во время войны? На что обратить внимание?”
Отвечает
Ольга Безугла
Ольга Безуглая
Кандидат медицинских наук, нутрициолог, диетолог
Бізнес-підтримка економіці України
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