Война в Украине

Круглосуточно и даже по почте: как новое постановление Кабмина регулирует процесс вручения повесток

Ирина Танасийчук, редактор сайта 21 мая 2024, 14:00
тцк
Фото: Армия.Inform

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