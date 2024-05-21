Круглосуточно и даже по почте: как новое постановление Кабмина регулирует процесс вручения повесток

Представители территориальных центров комплектования (ТЦК) теперь могут вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.

Соответствующее решение принято постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, которым утвержден Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

ТЦК имеют право вручать повестки круглосуточно

Согласно пункту 35 соответствующего постановления, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно:

по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;

по месту работы или учебы;

по месту работы или учебы; в общественных местах, общественных постройках и сооружениях, местах массового скопления людей;

непосредственно в ТЦК и СП;

непосредственно в ТЦК и СП; на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через государственную границу.

При этом во время вручения повестки осуществляется фото- и видеофиксация представителем территориального центра комплектования или полицейским.

Повестки по почте — что известно о новом решении

Постановление также предусматривает, что повестка о вызове резервиста или военнообязанного в ТЦК может отправляться по почте после завершения 60 дней, отведенных законом о мобилизации на уточнение своих учетных данных, то есть с 18 июля.

Повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ направляется адресату не позднее, чем в следующий день после подписи повестки соответствующим руководителем.

При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее четырнадцатого дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

Теперь повестка, отправленная по почте, в определенных случаях будет считаться надлежащим образом врученной, даже если лично военнообязанный ее не получал.

А подробнее о том, как обновить свои данные через электронный кабинет призывника Резерв+ мы рассказывали раньше.

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