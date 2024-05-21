Круглосуточно и даже по почте: как новое постановление Кабмина регулирует процесс вручения повесток

Представители территориальных центров комплектования (ТЦК) теперь могут вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.
Соответствующее решение принято постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, которым утвержден Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.
Согласно пункту 35 соответствующего постановления, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно:
При этом во время вручения повестки осуществляется фото- и видеофиксация представителем территориального центра комплектования или полицейским.
Постановление также предусматривает, что повестка о вызове резервиста или военнообязанного в ТЦК может отправляться по почте после завершения 60 дней, отведенных законом о мобилизации на уточнение своих учетных данных, то есть с 18 июля.
Повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ направляется адресату не позднее, чем в следующий день после подписи повестки соответствующим руководителем.
При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее четырнадцатого дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.
Теперь повестка, отправленная по почте, в определенных случаях будет считаться надлежащим образом врученной, даже если лично военнообязанный ее не получал.
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