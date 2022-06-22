Приоритет — финансирование сектора безопасности и обороны: почему задерживают соцвыплаты во время войны

Некоторые граждане Украины еще не получили социальные выплаты в размере 3000 грн и 2000 грн. Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко рассказал, почему во время войны задерживают социальные выплаты.

Он заверил, что сейчас продолжается начисление и выплаты социальной помощи.

— Но есть некоторые вопросы в приоритете выплат. Сегодня приоритет № 1 — это финансирование безопасности, обороны и армии. Социальные выплаты стоят вторые в очереди, в частности, мы говорим о выплате пенсий и социальной помощи, — сообщил замминистра.

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Если человек подал документы на получение статуса ВПО месяц или два назад до сих пор не получил выплаты, этому есть несколько объяснений, говорит Музыченко.

— Первое — документы могут быть в обработке. Второе — бывают случаи, что приоритет на выплаты средств предоставляют сектору безопасности и обороны.

Но в любом случае социальные выплаты в приоритете у государства, так что они будут профинансированы в полном объеме, — уверяет Музыченко.

Также замминистра сообщил, что пенсии и социальные выплаты продолжают начисляться на карты людям, находящимся на оккупированных территориях.

Однако иногда очень сложно и невозможно сделать физическую доставку наличных средств для тех людей, которые получали выплаты по почте. Впрочем, беспокоиться не стоит, ведь эти средства аккумулируются на счете человека и он может их получить, когда выедет на контролируемую Украиной территорию или после освобождения населенного пункта.

Украинцев поддерживают многие благотворительные организации. Ранее мы рассказывали, как получить денежную помощь от ADRA Ukraine.

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