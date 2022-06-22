Приоритет — финансирование сектора безопасности и обороны: почему задерживают соцвыплаты во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 июня 2022, 23:00
Чому затримуюють виплати ВПО під час війни
Фото: Unsplash

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