Жизнь еще может продолжаться! Коло надії — программа поддержки женщин, потерявших мужа или сына на войне

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 октября 2022, 08:00
Проект Коло надії для жінок, які втратили чоловіка на війні
Фото: Pexels

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