Оформить ипотеку за несколько минут. В Дії появится программа єОселя — как ею воспользоваться

Диджитализация все больше покоряет нашу страну. Революционное приложение и портал Дія продолжают упрощать жизнь украинцев. Государственную программу доступного кредитования для украинцев єОселя уже готовят к запуску в тестовом режиме на портале Дія.
Согласно программе кредитования єОселя, украинцы могут приобрести жильё с минимальным первоначальным взносом 20% и оформить выплату до 20 лет на выгодных условиях. Об этом сообщили в Министерстве экономики.
Социальные категории, которые смогут стать участниками программы уже в 2022 году:
В Дії сообщили: граждане, соответствующие определенным категориям, смогут подать заявку уже в начале 2023 года. Речь идет об украинцах:
Сейчас еще продолжается техническая доработка программы, чтобы полноценно запустить ее в Дії. Согласно информации министерства, массовый запуск программы состоится во второй половине октября.
С тех пор украинцы через мобильное приложение смогут подать заявку на ипотеку за несколько минут.
Программу кредитования поддерживают пять украинских банков:
Чтобы принять участие в программе, нужно:
До полномасштабного вторжения России многие украинцы купили квартиры в кредит, но оккупанты их уничтожили. Раньше мы рассказывали, нужно ли платить ипотеку, если разрушен дом.
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