Оформить ипотеку за несколько минут. В Дії появится программа єОселя — как ею воспользоваться

Диджитализация все больше покоряет нашу страну. Революционное приложение и портал Дія продолжают упрощать жизнь украинцев. Государственную программу доступного кредитования для украинцев єОселя уже готовят к запуску в тестовом режиме на портале Дія.

Что такое программа єОселя

Согласно программе кредитования єОселя, украинцы могут приобрести жильё с минимальным первоначальным взносом 20% и оформить выплату до 20 лет на выгодных условиях. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Кто может принять участие в программе єОселя

Социальные категории, которые смогут стать участниками программы уже в 2022 году:

Сейчас также смотрят

военные и правоохранители;

медики;

работники образования;

ученые.

В Дії сообщили: граждане, соответствующие определенным категориям, смогут подать заявку уже в начале 2023 года. Речь идет об украинцах:

у которых отсутствуют действующие договоры льготных государственных ипотек и лизинга;

в собственности которых менее 52,5 кв. м общей площади жилой недвижимости для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи, не учитывается недвижимость, расположенная в районе проведения военных (боевых) действий или на территории, находящейся во временной оккупации, окружении (блокировке);

которые не относятся к лицам под санкциями и не находятся в реестре олигархов.

Сейчас еще продолжается техническая доработка программы, чтобы полноценно запустить ее в Дії. Согласно информации министерства, массовый запуск программы состоится во второй половине октября.

С тех пор украинцы через мобильное приложение смогут подать заявку на ипотеку за несколько минут.

Программу кредитования поддерживают пять украинских банков:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Скай банк;

Глобус Банк.

Как воспользоваться программой єОселя

Чтобы принять участие в программе, нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи, Дія.Підпис или BankID; перейти к услуге єОселя; проверить свои данные из кабинета гражданина на Портале; выбрать категорию заявителя, к которой ты относишься по месту трудоустройства (военный, правоохранитель, медик и т.п.); указать семейный статус, данные супруга/жены, если ты состоишь в официальном или гражданском браке; количество несовершеннолетних детей младше 18 лет, которые с тобой будут проживать; среднемесячный доход семьи; указать данные о желаемом жилье и банке, в который хочешь отправить заявление. В одном заявлении можно выбрать только один банк; проверить заявление, подписать электронной подписью и отправить.

До полномасштабного вторжения России многие украинцы купили квартиры в кредит, но оккупанты их уничтожили. Раньше мы рассказывали, нужно ли платить ипотеку, если разрушен дом.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!