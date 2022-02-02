Программу єПідтримка расширили. Рассказываем, кого коснутся изменения и что еще можно будет приобрести на “ковидную тысячу”

Нина Гербич, редактор сайту 02 февраля 2022, 19:49
Программу выплат привитым украинцам "єПідтримка" расширили
Фото: Pexels

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