Программу єПідтримка расширили. Рассказываем, кого коснутся изменения и что еще можно будет приобрести на “ковидную тысячу”

В Украине расширили инициативу президента на получение “1000 гривен за вакцинацию”.

Теперь воспользоваться єПідтримкою смогут подростки в возрасте 14-18 лет, при условии прохождения полного курса прививок против Covid-19.

Также изменения затронули целевое назначение этих средств. В частности, доступной станет оплата:

образовательных услуг (детсадов и занятий в заведениях внешкольного образования, кружках и секциях, а также оплата обучения в ПТУ, профессиональных колледжах, университетах и ​​институтах);

питания в учебных заведениях;

проживания в общежитиях на время обучения;

покупка школьных принадлежностей и канцелярии;

газет и журналов (до этого были только книги);

товаров спортивного назначения.

Кроме того, как сообщил Денис Шмыгаль, в ближайших планах правительства расширить действие этой программы на коммунальные услуги.

Читать по теме ЄПідтримка: кто сможет потратить тысячу на оплату коммуналки Тысячу гривен от государства за прохождение полного курса вакцинации можно будет потратить на лекарства и оплату коммунальных услуг.

А также дать возможность вакцинированным людям с инвалидностью I и II группы покупать лекарства.

В целом на сегодняшний день в рамках єПідтримки украинцы потратили 2,3 млрд грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, на что могут потратить тысячу за вакцинацию люди в возрасте 60+.