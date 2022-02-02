Программу єПідтримка расширили. Рассказываем, кого коснутся изменения и что еще можно будет приобрести на “ковидную тысячу”

В Украине расширили инициативу президента на получение “1000 гривен за вакцинацию”.
Теперь воспользоваться єПідтримкою смогут подростки в возрасте 14-18 лет, при условии прохождения полного курса прививок против Covid-19.
Также изменения затронули целевое назначение этих средств. В частности, доступной станет оплата:
Кроме того, как сообщил Денис Шмыгаль, в ближайших планах правительства расширить действие этой программы на коммунальные услуги.
А также дать возможность вакцинированным людям с инвалидностью I и II группы покупать лекарства.
В целом на сегодняшний день в рамках єПідтримки украинцы потратили 2,3 млрд грн.
Напомним, ранее мы рассказывали, на что могут потратить тысячу за вакцинацию люди в возрасте 60+.