Проходной балл ЕВЭ-2025: каков минимальный порог для поступления в магистратуру

По правилам этого года все поступающие на магистратуру должны предоставить результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ) за 2024 или 2025 годы. Основная сессия экзаменов ЕВИ началась 21 июня и продлится до 12 июля. Дополнительная – с 29 июля по 18 августа. Те, кто уже сдал тесты, интересуются, каким будет минимальный проходной балл ЕВЭ в 2024 году. О том, как рассчитать его, читай в материале.

Как рассчитать минимальный проходной балл ЕВИ

Чтобы претендовать на дальнейшее обучение и быть конкурентоспособным на конкурсном наборе на магистратуру, абитуриент должен набрать минимальное количество баллов.

По результатам сдачи тестов минимальный проходной балл ЕВЭ составит 100 рейтинговых баллов.

Сейчас поступающие сдают два вида экзаменов: по иностранному языку и общей учебной компетентности. Соответственно, минимальные баллы делятся на две части.

Во вступительном блоке по иностранному языку абитуриент должен набрать не менее 5 тестовых баллов из 30 возможных.

Это означает, что абитуриент должен правильно ответить на 5 тестовых заданий в каждом блоке.

В блоке ТЗНК (теста учебной общей компетенции) минимальны 5 баллов из 33 возможных.

Чтобы их набрать, поступающий должен ответить безошибочно на пять тестовых заданий в каждом блоке.

Все, кто пройдет тесты, получат предварительные результаты, которые можно будет перечислить в баллы ЕВЭ по специальным таблицам и узнать, достаточны ли твои баллы ЕВЭ.

Те поступающие, которые пишут тесты ЕФОЭ (единый профессиональный вступительный экзамен), имеют несколько иной минимальный порог. В 2024 году они должны набрать 35 проходных баллов из 140 возможных.

Как и в случае с ЕВЭ, это означает, что будущий магистрант должен набрать от 130 конкурсных баллов.

Как рассчитать балл ЕВИ

Конкурсный балл рассчитывается по формуле:

КБ = 0,2×П1+0,2×П2+0,6×П3

где:

П1 – оценка за тест общей учебной компетентности (ТЗНК) на ЕВИ;

П2 – оценка за тест по иностранному языку ЕВИ;

П3 – оценка ЕФВВ/ЕДКИ/профессионального экзамена (в зависимости от специальности).

Однако следует не забывать, что разные специальности будут предусматривать разные условия для расчета баллов.

Свои окончательные результаты за тесты ЕВЭ и ЕФОЭ абитуриенты могут узнать в своем электронном кабинете на сайте УЦОКО.

А раньше мы рассказывали, о каких важных изменениях по поступлению на магистратуру 2025 года следует знать.

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