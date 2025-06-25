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Проходной балл ЕВЭ-2025: каков минимальный порог для поступления в магистратуру

Ольга Петухова, редактор сайта 25 июня 2025, 17:15
Проходной балл ЕВИ-2025
Фото Pexels

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