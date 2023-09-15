Кабмин решил, насколько должен увеличиться прожиточный минимум в Украине в 2024 году

Бюджет — одна из наиболее важных вещей, за которой приходится особенно внимательно следить не только рядовым гражданам, но и украинским властям. Так что Кабмин принял проект государственного бюджета на 2024 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Определили министры и прожиточный минимум.

Прожиточный минимум в Украине 2024

Народный депутат Ярослав Железняк поделился в своих соцсетях, что правительство в проекте госбюджета определило, что минимальная заработная плата с 1 января 2024 года может составить 7100 гривен. А вот с 1 апреля — 8000 гривен.

Что касается прожиточного минимума, то согласно проекту госбюджета, с 1 января 2024 года он может составлять 2920 гривен в отличие от нынешней отметки в 2589 грн.

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Что такое прожиточный минимум

Прожиточный минимум — сумма, которой должно быть достаточно для обеспечения нормального функционирования человека, сохранения его здоровья и удовлетворения социально-культурных потребностей.

Прожиточный минимум определяет государство. При расчете суммы потребности человека оценивают по следующим критериям: цена на продукты, непродовольственные товары и минимальный набор услуг.

Прожиточный минимум определяет размер других социальных выплат. На основе прожиточного минимума в Украине выплачивают минимальную пенсию, пособие на детей, помощь одиноким матерям, алименты.

Как планируют распределить госбюджет

Предполагается, что у Украины будут собственные доходы общего фонда бюджета в 1,560 трлн грн, а вот расходы составят 3,108 трлн грн. Дефицит госбюджета, как предполагается, будет держаться на уровне 1,531 трлн грн. Но согласятся ли с таким планированием нардепы и проголосует ли Верховная Рада за принятие проекта госбюджета, станет известно позже.

По словам Дениса Шмыгаля, существует пять приоритетных аспектов и оборона, конечно, на первом месте. Далее следует социальная сфера, медицина и образование, поддержка ветеранов, а также восстановление нашей экономики.

Ранее прожиточный минимум пересматривали и увеличивали три раза в год, однако учитывая войну, эта сумма будет фиксированной весь год. Какова сумма прожиточного минимума в 2023 году — читай в материале по ссылке.

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