Это не нужно умалчивать: что чувствуют жертвы сексуального насилия и как помочь

Сексуальное насилие — одно из самых плохих событий, которые могут произойти с человеком. После этого остается травма, над которой нужно работать, чтобы решить все проблемы.

Жертвы часто не говорят о пережитом сексуальном насилии, ведь некоторые люди в обществе до сих пор обвиняют их и говорят, что недопустимо о таком говорить.

Но жертва не виновата в сексуальном насилии, а говорить об этом нужно, чтобы наказать обидчика и научить общество с пониманием относиться к жертвам и поддерживать их. Кроме этого, возможно, огласка и понимание обидчиком того, что наказание будет, может снизить уровень сексуального насилия.

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Часто люди не знают, как поддержать жертву сексуального насилия и как помочь, потому что не знают, что она чувствует.

Соучредитель благотворительного фонда Сильные, психотерапевт Надежда Волченская рассказала 24 каналу, что чувствует человек, который столкнулся с сексуальным насилием.

Мифы и реальность о сексуальном насилии

Миф. Это не может случиться со мной. — Реальность. Любой человек, независимо от возраста, пола, вида, расы и социального статуса, может столкнуться с сексуальным насилием.

Миф. Большинство нападений совершено спонтанно, в темном месте незнакомцем. — Реальность. Часто люди знают своего обидчика и доверяют ему. Иногда обидчики прибегают к длительным манипуляциям, чтобы человек доверился ему.

Миф. Жертва самая виновата, она, например, употребляла алкоголь. — Реальность. Жертва не виновата в содеянном над ней сексуальном насилии.

Миф. Жертва “просила” о сексуальной связи, подавала знаки взглядом или внешним видом, или поведением. — Реальность. Внешний вид, одежда или поведение человека не имеют значения. Если он не дал свое сознательное согласие на действия сексуального характера — это насилие.

Миф. Сексуальное насилие не может совершаться супругами в отношении их партнеров. — Реальность. Сексуальное насилие может присутствовать в отношениях и это тоже преступление.

Миф. Сексуальные импульсы и желание невозможно контролировать, поэтому обидчик не виноват. — Реальность. Люди обладают самоконтролем, этим мы отличаемся от животных. Нельзя снимать с обидчика ответственность за совершенное преступление.

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Что испытывают люди, пережившие сексуальное насилие

Обычно люди, пережившие сексуальное насилие, чувствуют:

злость — они могут иметь желание жестоко отомстить обидчику;

отвращение или стыд — чувствуют будто с телом что-то не так;

страх — они не испытывают безопасности, страх из-за проблем со здоровьем и т.п.;

печаль и апатию — у них нет энергии и желания что-то делать, даже рутинные дела;

шок и отстраненность — у них могут отсутствовать какие-либо эмоции;

вину — постоянно думают, что этого не произошло, если бы что-то сделали бы иначе;

тревогу — постоянно присутствует тревога, нарушен сон, меняется пищевое поведение и т.д.;

одиночество — кажется, что они остались наедине с проблемой.

Как себе помочь

Эксперт советует не изолироваться, ведь наедине сложнее справляться с последствиями. Следует довериться друзьям или родным, которые помогут и поддержат.

Следует также обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.

Начать заниматься физической активностью, которая нравится, ведь это оказывает хорошее влияние на здоровье. Некоторые люди выбирают прохождение курсов самообороны, это может помочь избавиться от чувства злости или незащищенности после пережитого насилия.

Не забывать делать то, что любишь. Любимые занятия могут снизить тревожность и улучшить настроение. Также следует заботиться о своем теле. Не стоит прибегать к алкоголю или другим вредным веществам.

Ранее мы рассказывали, как распознать обидчика и куда обращаться, если пережил насилие.

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