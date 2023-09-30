В чем нуждаются родные военных во время войны — объяснение психолога о вызовах и решениях проблем

Полномасштабная война в Украине породила ещё немало теневых проблем, о которых мы даже не догадываемся. Психологическое здоровье нации, демографический кризис — это не все, над чем нам придется работать.

Вместе с тем даже сейчас проблемы другой части общества остаются невидимыми. Речь идет о любимых и семьях защитников, ежедневно живущих на два мира — гражданский и военный.

Мы не задумываемся над тем, каким важным и ценным ресурсом являются родные военных, ежедневно поддерживающие наших воинов. В то же время, их собственные переживания часто остаются вне общественного внимания. О том, в какой помощи нуждаются близкие наших военных, в интервью Буквам рассказала психолог мобильного офиса Ветеран Хаб, травматерапевт Татьяна Циленко.

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По словам психолога, каждый человек по-разному переживает адаптацию к постоянному страху и стрессу.

— Каждый переживает это по-своему и нуждается в своем времени и темпе. В это время важно сконцентрироваться на рутинных делах, ведь такие действия стабильны и повторяются, они дают ощущение безопасности. Следует заботиться о себе на разных уровнях: физическом, эмоциональном, социальном.

В этот период главное — концентрироваться на моментах, здесь и сейчас.

Другая проблема, которая возникает в семье военных: страх, что боевой опыт навсегда изменит близкого человека, а поддержка семьи будет недостаточной или непонятной.

— Боевой опыт, конечно, меняет людей. Военные начинают принимать мир как черно-белый. Там ведь, на передовой, было так. Там есть свои и чужие, ты будешь жить или погибнешь. Все ясно. И это кардинально отличается от жизни в тылу, — объясняет Татьяна Циленко.

Также она добавляет, что именно такое расценивание вещей может влиять и на отношения с родными, ведь военные могут воспринимать обыденные вещи как пустяковые. Может проявляться обесценивание того, чем живет сейчас семья или другие люди.

— В свою очередь девушки/жены, которые ждут любимых, должны поддержать, помочь, ведь они видят и чувствуют, через что проходят их близкие на фронте. Все эти состояния легче проживаются, когда есть взаимоподдержка. Когда оба понимают, что их половинке тяжело.

Почему женщины ставят свою жизнь на паузу

Часто можно услышать или увидеть, как женщины военных “живут всего десять дней из возможных 365 в году”. Все потому, что у военных именно десять дней на отдых за год, поэтому их любимые как будто ставят свою жизнь на паузу на все остальное время.

— У многих девушек/женщин действительно есть чувство жизни на паузе. Он рядом — мы живем свою нормальную жизнь, его нет — я не живу, а жду. Здесь возможны разные аспекты восприятия реальности. Кто-то не принял ситуацию и отказывается жить в новых реалиях. Кто-то настолько слился со своим партнером, что не видит я, а только мы.

Некоторые просто не дают себе разрешения на жизнь без него. Сохранится ли это дальше — нет. Как показывает реальность — при возвращении мужчины домой, жизнь продолжается.

Существует также проблема, что жен мужчин-военных будто не замечают. Ведь сейчас есть только военные и гражданские. Но любимые военных — не относятся ни к одной из этих групп.

— Если ты встречаешь свою знакомую, у которой близкий человек — на фронте, спроси об этом человека. И спроси у знакомой, как она себя чувствует.

Следует помнить, что на разных этапах жизни мы живем в разном темпе. И каждый раз этот темп требует нашей энергии. Если расход энергии будет больше, чем возобновление — могут появиться определенные болезни, нарушения сна, смены настроения.

Так что заботиться о себе стоит уже сегодня. Как это правильно делать, мы писали в нашем другом материале.

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