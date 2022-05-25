Чувствую себя подавленной и некрасивой! Что такое послеродовая депрессия и как себе помочь

В условиях войны наши проблемы обостряются. Так же и послеродовая депрессия. Она есть довольно частым явлением и в мирное время. Как обнаружить ее самостоятельно и чем помочь, советует UNICEF.

Симптомы послеродовой депрессии

Чувство подавленности и неожиданные смены настроения.

Желание заплакать в любую минуту, чувство тревоги, уныния, раздражения.

Ухудшение концентрации внимания, проблемы со сном и аппетитом.

Причинами этому являются гормональные изменения, нехватка сна после родов, тревога из-за новых жизненных обстоятельств, страх потери привлекательности, невозможности контролировать свою жизнь так, как ты это делала раньше, высоких ожиданий общества и близких от тебя.

Как справиться с послеродовой депрессией

Не обвиняй себя ни в чем! Ни в “слабости”, ни в “нелюбви” к ребенку. Это говорит не твое сердце, а эмоции, вызванные резкими гормональными изменениями. Они скоро пройдут. Возьми себе привычку переключаться. Делай каждый день что-то, что доставляет тебе удовольствие и отвлекает от окружающего. Это может быть теплая ванна с пенкой и травами, любимая книга или та, до которой не доходили руки. Несделанная домашняя или другая работа может подождать, пока ты уделишь время себе или своему любимому. Принимай помощь. От родных, друзей и т.д. Используй любую возможность отдохнуть и переключиться.

Важно: Если послеродовая депрессия не проходит в течение двух недель или становится еще сильнее, или у тебя возникают мысли о причинении вреда себе или ребенку, немедленно обратись к врачу-психотерапевту.

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