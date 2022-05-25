Чувствую себя подавленной и некрасивой! Что такое послеродовая депрессия и как себе помочь

В условиях войны наши проблемы обостряются. Так же и послеродовая депрессия. Она есть довольно частым явлением и в мирное время. Как обнаружить ее самостоятельно и чем помочь, советует UNICEF.
Причинами этому являются гормональные изменения, нехватка сна после родов, тревога из-за новых жизненных обстоятельств, страх потери привлекательности, невозможности контролировать свою жизнь так, как ты это делала раньше, высоких ожиданий общества и близких от тебя.
Важно: Если послеродовая депрессия не проходит в течение двух недель или становится еще сильнее, или у тебя возникают мысли о причинении вреда себе или ребенку, немедленно обратись к врачу-психотерапевту.
Не оставайся в одиночестве, попроси кого-нибудь из близких помочь тебе с ребенком.
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