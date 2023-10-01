Психология

Какой смысл моего существования? Рассказываем об экзистенциальном кризисе: что это такое, причины возникновения и как это преодолеть

Диана Просяник, редактор сайта 01 октября 2023, 14:00
екзистенційна криза
Фото: Pexels

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