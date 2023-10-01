Какой смысл моего существования? Рассказываем об экзистенциальном кризисе: что это такое, причины возникновения и как это преодолеть

Бывают моменты, когда наше сознание стремится понять истинную причину нашего существования. Такие мысли могут быть вызваны с рядом различных событий и говорить об экзистенциальном кризисе в нашей жизни.

Экзистенциальный кризис — это состояние в жизни человека, когда он начинает спрашивать себя о смысле и значении своего существования. Эта глубокая духовная дилемма часто возникает на фоне больших жизненных изменений, потери близкого человека или осмысления собственной смертности.

И такие моменты вызывают у человека потребность найти ответы на самые фундаментальные вопросы: кто я? для чего я здесь? какое мое место во Вселенной?

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В этом материале мы разберем такие вопросы.

Что такое экзистенциальный кризис. Какие проявления этого состояния. Какие причины возникновения экзистенциального кризиса. Как преодолеть человеку этот период в жизни.

Что такое экзистенциальный кризис

Экзистенциальный кризис — это состояние, когда человек ставит под сомнение свое существование и смысл своей жизни. В издании Psychology Today подчеркивают, что это довольно страшный опыт, поскольку люди в этот период могут чувствовать себя совершенно одинокими и потерянными. Однако это также может быть время для большого самопознания и роста себя как личности.

Эксперт по коммуникациям и арт-терапевт Виктория Есауленко говорит, что в группе риска экзистенциального кризиса все. И все же, эксперт выделяет несколько групп людей, которые в повышенной зоне риска. Речь идет о людях, которые:

в возрасте около 40 лет;

пережили событие или сразу несколько, угрожающих их безопасности.

Также, по словам Есауленко, кризис среднего возраста это тот же самый экзистенциальный кризис.

Как распознать экзистенциальный кризис: симптомы

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что с начала полномасштабной войны украинцы проявили мощь и единство. Но в то же время многие из нас столкнулись с ситуациями, которые ставят под угрозу нашу безопасность.

Как результат, такие психологические могут изменить наше восприятие мироощущения и самосознания.

Украинцы могут столкнуться с тревогой, ощущением неуверенности в своем существовании. И это первые шаги к экзистенциальному кризису. Но есть еще определенный ряд признаков, по которым можно определить. Давайте поговорим о них:

чувство внутренней пустоты и ненужности;

усталость и боли в мышцах тела;

состояние неудовлетворенности и раздраженности;

подавленное состояние;

нервное истощение;

отсутствие мотивации создавать и реализовывать что-то новое;

чувство одиночества и бесполезности;

потеря смысла жизни.

Какие причины возникновения экзистенциального кризиса

На самом деле в издании Psychology Today отмечают, что немало вещей могут спровоцировать экзистенциальный кризис: осознание того, что инвестиции не принесли желаемого результата, разрыв отношений, потеря любимого человека, распад семьи, потеря работы.

Или, как мы уже ранее писали, причиной возникновения экзистенциального кризиса может быть событие или даже не одно, угрожающее нашей безопасности и жизни.

И сейчас, во время регулярных обстрелов Украины со стороны России, этот пункт особенно актуален.

Также этот этап жизни может наступить у людей, которые в юном возрасте вынужденно должны были взять на себя роль взрослого. К примеру, в уходе за младшими братьями или сестрами, или даже за самими родителями. Такие дети теряют возможность прожить нормальное детство.

Как следствие, они могут чувствовать, что их детские годы были потеряны, и это может привести к экзистенциальному кризису.

К сожалению, когда дети вынуждены выполнять роль родителей, они часто лишены возможности исследовать свои интересы и развивать чувство идентичности. Им не дают ни практического, ни эмоционального пространства, чтобы найти вещи, которые приносят им радость и понять, в чем заключается смысл их жизни.

Через длительный период времени они могут пережить духовный кризис, в котором осознают, что прожили всю свою жизнь в соответствии с потребностями и ожиданиями родителей, а не по собственному желанию.

Также в издании цитируют аналитика Джеймса Холлиса, который отмечал, что многие люди проводят первую половину жизни, пытаясь достичь успеха или материальных благ. Но когда они достигают определенного возраста, то понимают, что эти вещи не приносят им счастья или ощущения полноты жизни. Они начинают искать смысл своей жизни и начинают свой путь к мудрости.

И если наступает период экзистенциального кризиса, часть из нас наконец устает жить для других людей и хочет идти туда, куда ведет сердце. Но по иронии судьбы, это означает избавиться от всего, чего ты достиг за этот период своей жизни и вернуться к своим желаниям.

Как преодолеть экзистенциальный кризис

В Министерстве образования и науки Украины дали советы, которые помогут пережить это состояние и вернуться к привычной жизни.

Делай изменения в своей жизни. К примеру, ты можешь начать с малого — сделать перестановку в своей квартире. Это уже придаст ощущение новизны в жизни. А вообще, идеально, если ты имеешь возможность взять отпуск и поехать куда-то, чтобы полностью изменить обстановку вокруг.

Физическая активность. Она поможет тебе расслабиться. Также это может быть и физический труд.

Попробуй заняться творчеством. Это может быть рисование, литература, пение, танцы и тому подобное. Такие занятия отвлекут тебя от тревожных мыслей, закравшихся в твою голову.

Обучение. Углубление знаний или же изучение нового поможет сосредоточиться тебе на полезных вещах. К примеру, ты можешь начать учить новый иностранный язык, получить водительские права, найти онлайн-курсы английского, дизайна или ИТ и много разных вещей, которым ты хотел(-а) научиться, но по разным причинам откладывали.

Помогай тем, кто в этом нуждается. Помощь другим приносит ощущение собственной важности, а особенно когда твою помощь ценят и благодарят.

Коммуницируй. Даже если хочется быть наедине, важно поддерживать контакт с родными и близкими. Также можешь попробовать завести новые знакомства.

Окунись в мир книги. Чтение увлекательной истории в книге поможет тебе отвлечься от внешнего мира и побыть наедине с собой.

Учись и делись своими знаниями. Рассказ о том, как тебе удалось преодолеть трудности, может быть полезным для других. А для тебя это как еще один способ, который поможет улучшить твое состояние.

Режим дня. Соблюдение распорядка дня и сна поможет тебе чувствовать стабильность. А планирование фактически каждой минуты твоей жизни сможет позволить тебе чувствовать контроль над ситуацией.

Обращай внимание на свои привычки. Здоровый образ жизни способствует улучшению не только физического состояния тела, но и эмоционального. Поэтому следи за своим питанием, осанкой, привычками, чтобы чувствовать себя лучше.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя игнорировать отдых во время войны и как избавиться от чувства вины.

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