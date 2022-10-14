Они тоже плачут, и это нормально: горячая линия поддержки для мужчин

Стереотипно считать, что в психологической опоре и помощи нуждаются только женщины. На самом деле мужчины тоже желают иметь островок, куда можно обратиться и получить поддержку. Работа, социальная ответственность, переживания из-за войны или сложности в отношениях — все это вызывает стресс.

И для этого в Украине открыли специальную горячую линию психологической поддержки.

Куда обращаться и с какими проблемами тебе помогут — читай дальше.

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Горячая линия для мужчин

На горячую линию поддержки для мужчин можно обратиться по любым вопросам, которые беспокоят: моральное истощение, алкогольная, наркотическая или никотиновая зависимость, если тебя беспокоит чувство одиночества и некому выговориться, или близкий тебе человек болеет.

Специалисты также готовы помочь тем, кто страдает резкими приступами гнева или имеет проблемы в личной жизни.

Телефон горячей линии

2345 — Vodafone и Lifecell

+38 067 752 23 45 — Киевстар

Обращение на горячую линию бесплатно и анонимно, а специалисты работают круглосуточно. Операторы — квалифицированные психологи с многолетним опытом психологической практики.

Если же ты решил/а посещать психолога на постоянной основе, но не знаешь, как выбрать специалиста для себя — читай советы от редакции Вікна-новини.

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