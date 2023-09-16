Не хочу, не буду, или терапевтический эффект отказа: как научиться говорить “нет” ради себя

Так хочется всем нравиться, что незаметно забываешь, а как отказывать кому-то, даже если это неудобно и вредит тебе. Но впоследствии отсутствие навыка говорить “нет” начинает все больше мешать и увеличивает уровень напряжения до того момента, пока не лопнет терпение.

Знакомо? Тогда следует искать способы, как научиться говорить “нет”. Ведь такое умение может стать вдобавок частью твоего будущего успеха и счастливой жизни.

Кроме того, как уверяют эксперты проекта Психологічна підтримка, способность отказывать еще и отождествляется с возможностью отстоять свои интересы, желания и личные рамки и при этом не испортить отношения с другими людьми.

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Как уверяют специалисты проекта, причина может заключаться в страхе потерять чье-то расположение, или же оказаться в конфликтной ситуации. Но с этим точно следует бороться, поэтому дальше рассказываем о способах, как научиться говорить “нет”.

Познакомься с собой

Необходимо, прежде всего, для себя четко определить, что для тебя важно, чего хочется, что нравится, а что нет.

Понимание собственных желаний поможет делать выбор в свою пользу. Ведь твое согласие должно базироваться только на твоем стремлении что-нибудь сделать.

Понять, что это отказ только ситуации, а не человеку

Важно чувствовать разницу, что твое “нет” касается только конкретного предложения, а не общения с человеком. Нужно лишь вежливо отказать и объяснить, почему ты это делаешь, но без лишних деталей.

Сохраняй уверенность в своей позиции

Случаются в жизни люди, которые не принимают отказа и стремятся добиться желаемого. Поэтому важно не сомневаться и говорить четко и решительно о своем нежелании. И не меняй решения только потому, что тебя уговаривают.

Практикуйся говорить “нет”

Как бы это ни странно ни звучало, но действительно стоит практиковаться повторять “нет”. Откажи в предложении пакета в магазине, например. А потом еще и приди домой, закройся в комнате и уверенно повтори десять раз “нет”. Может казаться, что это какой-то безумный совет, но на самом деле эта практика будет иметь терапевтический эффект.

Но важно отказывать и в личных отношениях. Поэтому читай, как отказывать в сексе и обнаружить признаки сексуального насилия в паре.

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