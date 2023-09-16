Психология

Не хочу, не буду, или терапевтический эффект отказа: как научиться говорить “нет” ради себя

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 сентября 2023, 09:00
Як навчитися говорити ні
Фото: Pexels

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