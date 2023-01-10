Аптечка при тревожности. Действенная техника самопомощи: используй, пока не сработает

Каждый из нас проходил сквозь тяжелые этапы жизни и встречался с навязчивыми мыслями, которые на фоне сильного стресса или эмоционального выгорания перерастали в полноценную тревогу.

Как правило, негативные мысли являются следствием сложных ситуаций и травмирующих событий в жизни. Также их удобряют оценочные суждения и ошибки, которые мозг хранит в памяти гораздо дольше, чем успех или позитив.

Конечно, беспокоиться за что-то на фоне собственного или чужого опыта — абсолютно нормальное явление, присущее всем.

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Но следует отметить момент, когда всеобщее и быстротечное беспокойство начнет перерастать в навязчивые мысли, которые не оставляют ни днем, ни ночью. Они портят сон, влияют на способность рассудительно рассуждать, работать и вести активную жизнь.

В таком случае нужно срочно доставать аптечку от тревожности, чтобы помочь себе. Практический психолог Юлия Ворман дала действенную инструкцию самопомощи.

Лавина негатива: как понять, что ты начинаешь тревожиться

Значительно легче успокоиться и справиться со своим эмоциональным состоянием, когда тревога еще не накрыла тебя лавиной навязчивого негатива, от которого трудно избавиться.

Тревога, как и любое другое состояние, не приходит внезапно. Она подкрадывается к тебе незаметно, так что важно наблюдать за собой и ловить проявления на начальных этапах.

Первый колокольчик, — отмечает психолог, — чрезмерное наличие слов-маркеров, указывающих на преувеличение масштабов катастрофы: все, всегда, никогда, никому, ничего.

Конечно, проследить за своими мыслями или словами бывает сложно, поэтому можешь обзавестись поддержкой друзей и родных, чтобы они ловили маркеры катострофизации вместе с тобой.

Аптечка при тревожности: пошаговые действия

Юлия Ворман рассказала, что для работы с тревожными мыслями психологи рекомендуют использовать следующий алгоритм:

Опиши ситуацию, вызывающую беспокойство. Перечисли тревожные мысли, возникающие по поводу ситуации. Если трудно это сделать мысленно — записывай. Расположи эти мысли по степени вероятности или соответствия реальности: от наиболее вероятных до фантастических. Присмотрись к мыслям, у которых есть высокие шансы воплотиться в жизнь. Подумай, на какие жизненные обстоятельства ты в состоянии повлиять, чтобы избежать этого? Составь план действий: что будешь делать, если ситуация или события будут разворачиваться по худшему и лучшему сценарию. Найди и запиши мысли, которые придают силы, ресурсы, надежду на положительный результат.

Важно понять, что главное — регулярность. Если постоянно подходить к тревоге осознанно и учиться анализировать свои мысли, то это перейдет в автоматический режим. Так что не требуй от себя всего и сразу, наберись терпения и дай время.

Анализируя тревожные мысли, важно понять, что это только мысли, а не реальность.

Если тебе сложно объективно оценить проблему — попробуй увидеть ее глазами другого человека. Представь, как бы к этой ситуации подошли авторитетные для тебя люди: родители, друзья, публичные люди или киногерои.

Таким образом ты сможешь унять круговорот мыслей, которые не дают нормально функционировать и забирают все твое пространство.

Знаешь ли ты, что не только стресс и травмирующие события способны вызвать тревожность? Твой образ жизни тоже вносит свою лепту в ментальное самочувствие. В нашем материале ты найдешь 12 привычек, способствующих тревожности.

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