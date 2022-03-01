Как защитить детскую психику от травматических событий – объясняет психолог

Мы все поняли, что во время войны самое главное в жизни не деньги, не тревожный чемодан, не документы, а психика и жизнь наших детей. А все, что происходит сейчас, может оставить очень глубокий отпечаток на детях.

Энурез, нервные теки, заикания, депрессии и разные тревожные состояния – все это последствия ужасной трагедии. Потому как родители и матери, мы должны сделать все возможное, чтобы последствия были минимальными всего ужаса, который происходит в Украине.

Практикующий психолог Елена Архипова рассказала на своей странице в Instagram, как оградить детскую психику от разрушительного влияния войны.

Постарайтесь не смотреть при детях новости

Если ваши дети еще маленькие до десяти лет, им это вообще не нужно. Все, что вы смотрите по телевизору для них – это глубокое потрясение.

Даже если вам кажется, что ребенок играет и не обращает ни на что внимания, то он все равно все слышит и это на него очень сильно влияет.

Поэтому лучшим решением будет слушать новости в наушниках, если есть возможность. Или читайте их наедине, чтобы дети не видели эти картинки.

Не обсуждайте негативные новости рядом со своими детьми

Да, это сложно и хочется кому-то позвонить по телефону, рассказать что-то и поделиться тем, что у вас происходит.

Но когда ребенок смотрит на маму в истерике, которая не может взять себя в руки и рассказывает, как все ужасно, то для детской психики это просто катастрофа.

То есть у нее не на чем строить базу уверенности. Ребенок становится не уверен ни в чем и это разрушает его.

Поэтому ради своих детей старайтесь держать себя в руках и эмоционально не рассказывать эти ужасы, ситуации при ребенке кому-то другому.

Создавайте игровые моменты для своих детей

Вы, вероятно, и сами хорошо знаете, что дети очень хорошо вовлекаются в игры. Даже при условии, что идет сирена и вам нужно бежать в бомбоубежище.

Вы можете говорить детям о том, что давай сыграем в игру, кто из вас быстрее туда добежит, кто быстрее соберется.

Опять же это сложно. Но никто не говорит, что будет легко. Мы просто пытаемся спасти детскую психику.

Кроме того, если вы идете в бомбоубежище, возьмите игрушки. Пусть ребенок играет, развивается. Создайте с ней какую-нибудь игровую ситуацию. Для того чтобы она вошла в эту игру и ей было менее болезненно воспринимать все происходящее вокруг.

Попытайтесь занять мозг ребенка чем-то продуктивным

Ребенку можно читать или ставить какую-нибудь аудиокнигу. Возможно, ребенок любит что-то рисовать, пусть учит английский язык.

Дети не должны готовиться к смерти, они должны готовиться к жизни.

Поэтому если они спрашивают вас: “Мама, мы все умрем?”, вы должны понимать, что это у ребенка глубинный страх. Вам нужно сказать им, что нет, мы будем жить.

У нас все будет хорошо. У нас будет прекрасное будущее. Нарисуйте ребенку это будущее и готовьтесь вместе с ним к тому, что все будет хорошо.

Если тебе трудно справиться с собственной тревожностью, читай, как не паниковать и сохранять покой во время войны.