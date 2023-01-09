Новогодний невроз по-украински: что это такое и стоит ли заставлять себя радоваться праздникам

В детстве за просмотром мультфильма о Гринче, наверное, многие не понимали этого персонажа и считали его негативным героем.

Однако в этом году миллионы украинцев также не почувствовали “магического” новогоднего настроения из-за пережитых событий во время полномасштабной войны и личных трагедий.

Украшенные витрины магазинов, яркая реклама, рождественские фильмы и вопросы друзей о подарках все равно давят на людей, которые (возможно) совсем не желают ничего праздновать. Нормально ли быть в таком состоянии?

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Психолог Богдана Валигура рассказала, что такое праздничный невроз, и стоит ли заставлять себя праздновать, несмотря ни на что.

Что такое праздничный невроз

Есть такое выражение “после праздников нужен еще отдых”. И не зря. Ведь многие люди неправильно понимают само понятие праздника.

Кто-то, например, пытается воспроизвести идеальную новогоднюю атмосферу, которую видел(-а) в романтических комедиях. Кто-то считает, что праздник без пышного застолья — это не праздник.

А кто-то панически хочет закончить генеральную уборку до боя курантов, чтобы не нести “мусор” в новый год.

Однако здесь следует проанализировать, становится ли это все дополнительным источником стресса и ссор. Если да, то, скорее всего, такой праздник не принесет никакой радости.

Как это изменить? Попытаться праздновать не конкретную дату, а саму жизнь. Это значит, что общепринятые (а часто просто навязанные) социумом ритуалы празднования могут не совпадать с твоими желаниями. И это нормально!

Ведь никто в мире не знает лучше тебя, что конкретно для тебя означает празднование жизни.

Праздник жизни не должен становиться дополнительным стрессом! Поэтому я вас очень прошу быть отзывчивыми к себе и близким, и не заменять культурными конструктами настоящий смысл этих праздников, — говорит психолог.

Поэтому не праздновать — нормально. И праздновать — тоже нормально. Это право каждого, которое не может забрать даже война.

В этом году украинцы сомневаются, уместно ли принимать и дарить подарки во время войны. Психологи объяснили, в чем смысл обмена презентами и как избавиться от стыда.

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