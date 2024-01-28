Это твоя область влияния: как изменить реакцию на негатив и взять ответственность за свои эмоции

В бурное время мы стараемся не только снижать уровень своей реакции на негатив, но и контролировать свои эмоции. И это неудивительно: так мы защищаем собственный организм от непоправимого негативного воздействия.

Однако иногда это дается очень сложно или совсем невозможно. Тогда эмоции за нас решают, как пройдет следующий день, неделя или другой временной промежуток.

Психологическая поддержка в своем Telegram рассказала, как брать ответственность за свои эмоции, чем вредна подмена эмоций и что делать, когда тебя “штормит”. Мы делимся с тобой дальше самым важным.

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Ответственность за эмоции: что это такое

Как пишут в издании, ответственность за эмоции следует брать тогда, когда замечаешь за собой перевод этой ответственности на кого-то другого. Когда кто-то виноват в твоей злобе, а другой человек виноват, что ты не сдержал реакции.

Взять ответственность за эмоции не значит перестать что-то чувствовать. Мы не выбираем, что чувствовать, а что нет. Это как холод или жар: мы просто их ощущаем.

Итак, когда мы берем на себя ответственность за собственные реакции на что-то, за наши эмоции, мы не отвергаем их, а просто принимаем.

Следует помнить, что человек не может выбирать свои ощущения, но может выбирать и корректировать собственные реакции на что-либо.

Принимать и признавать свои эмоции также важно с учетом того, что подавление и подмена настоящих ощущений может навредить еще больше.

Ведь даже если ты не показываешь настоящие эмоции, они никуда не исчезают. Напротив, продолжают скрытно давить на тебя, воздействовать изнутри. Впоследствии такое внутреннее напряжение может привести и к физическим проблемам со здоровьем, среди которых нарушение уровня гормонов, аутоиммунные заболевания, нарушение сна.

Более практичный вред подмены эмоций — банальные недоразумения между людьми. Неумение выражать свои чувства и проявлять истинные эмоции может привести к ощущению одиночества, депрессии.

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Как брать ответственность за свои эмоции и не вредить себе

Признавай свои эмоции и ищи их источник. Называй эмоцию, которую проживаешь, словом, например: я злюсь, мне страшно, мне стыдно. Это будет развивать твой эмоциональный словарь, с помощью которого гораздо легче общаться с людьми. Следи, какие сигналы посылает твое тело во время переживания тех или иных эмоций. Когда испытываешь сильную эмоцию, постарайся найти подлинную её причину. Это могут быть внешние причины. Разделы эмоции от первичных, которые вызвала та или иная ситуация, и тех, что возникли уже во время размышлений и анализа.

Понимание эмоций поможет впоследствии чувствовать, как появляются такие реакции на внешний мир, тебе будет легче контролировать собственные эмоции и влияние на себя.

Также помочь в познании своего психологического мира сможет ежедневник эмоций. Как его вести и для чего именно, мы рассказывали тебе раньше.

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