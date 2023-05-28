Постоянно ругаю себя за свое состояние и ничего не могу поделать! Рассказываем, почему ныть можно и как это делать эффективно

У каждого хоть раз в жизни был период черной полосы, когда все шло наперекосяк и все, что хотелось делать — это ныть. На самом деле ныть можно, и это нормально. И делать это можно не просто, а эффективно. Удивлены? Подробнее о технологии эффективного нытья рассказала психолог Ольга Гулей.

Почему ныть — это окей

Ныть нужно, потому что это:

Полезно;

Приносит ощущение легкости.

Но стоит быть осторожным(-ной) с нытьем, поскольку это может быть рискованно, и вот почему. Во-первых, нытье можно воспринимать как токсин или мусор. И разбрасывать этот “мусор” на ближних — негуманно.

Также нельзя удерживать нытье в себе, поскольку из этого не получится ничего хорошего.

Как рассказывает психолог, если ты чувствуешь, что хочешь поныть — это может быть признаком того, что тебя что-то не устраивает и пора что-то менять.

Но желание перемен может не приходить моментально. Это связано с тем, что для того, чтобы начать действовать — необходимы силы, а их может не быть из-за того, что держишь недовольство в себе.

Поэтому, в таких случаях, перед тем как приступить к действию, необходимо хорошенько поныть. Это поможет сбросить негатив.

После чего ты сможешь почувствовать облегчение и желание начать решать накопленные проблемы.

Технология эффективного нитья

Установи временные рамки

Выдели себе определенный период времени. Это может быть несколько часов, день в неделю, в который ты позволяешь себе плакать, жалеть себя, ворчать и при этом не ругать себя за это поведение.

Если хочешь кому-то поныть — спроси разрешения

Когда ты чувствуешь, что хочешь поныть знакомому человеку, спроси перед этим у него разрешения и узнай, готов ли он слушать твое нытье.

Или, Ольга Гулей советует обратиться к психологу, который по твоему желанию сможет выслушать тебя и поможет начать решать проблему, если ты этого хочешь.

Также психолог отмечает, что если хочется ныть — ной, поскольку это поможет ментально очиститься.

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