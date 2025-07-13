Для тебя Психология

“Не вывожу, каждый обстрел и новости переживаю все труднее. Что делать?”

Виктория Мельник, журналист сайта 13 июля 2025, 12:00
влияние войны на психику
Фото Unsplash

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