“Не вывожу, каждый обстрел и новости переживаю все труднее. Что делать?”

Четвертый год полномасштабной войны истощил украинцев. И военных, и гражданских. Часть ждет возвращения близких с фронта, еще одна — окончательно принимает важное решение защищать других лично. Еще кто-то не выдерживает давления и выезжает.

Большой частью остаются те, кто пытается строить повседневную жизнь на фоне пламени, которое каждый день сжирает то тех, то других. И всех их кроет, по-своему.

Как война влияет на психику украинцев на этом этапе и почему все труднее становится даже тем, кто “вывозил”?

Почему психика не выдерживает войны?

Сейчас в работе от клиентов я часто слышу, что стало труднее переносить обстрелы и новости после них.

“Я как будто снова в феврале 2022”; “Так страшно не было даже в начале”; “Ощущение, что мир разваливается прямо сейчас. Хотя должны бы уже привыкнуть”.

Это неудивительно. И не признак слабости. Есть причины, почему стало труднее.

Первая причина: потому что организм не создан жить в постоянной угрозе.

Первые месяцы многие из нас действовали на адреналине. В стрессе тело мобилизуется: мы не спим, не едим, но “вывозим”. Психика переключается в режим выживания, где есть цель: дожить. Со временем ресурс иссякает, и если тело не получает восстановления, приходит фаза хронического истощения. Когда ты спишь, но не отдыхаешь, ешь, но нет сил.

То, что раньше вызывало “злость и действия”, теперь вызывает дрожь, слезы или безразличие. Это физиологическая фаза истощения.

Вторая причина — потому что исчезает чувство смысла.

В 2022 году многие держались на ощущении общности, четком “зачем”. В 2025 году кто-то потерял дом, кто-то близких, кто-то веру, что это вообще закончится. В первые дни был фокус, цель, единство, волонтерство, громада. Сейчас — обыденность, разочарование, сложные вопросы без ответов.

В то же время это привыкание — ошибочно. И это третья причина.

Многие говорят: но уже привыкли. Но привыкание — это не об адаптации. Это скорее об эмоциональной глухоте, которая не дает разрядки.

Человек будто держится, но как в спящем режиме. А любой новый триггер (ночь, взрыв, сирена) — и тело снова бросает в полную тревогу.

Мы не привыкли. Мы научились отключать часть себя.

Кроме того, защитные механизмы изнашиваются со временем. То, что помогало раньше (юмор, работа, помощь другим, игнорирование новостей) может перестать работать.

Психика не безгранична. И если мы не проживаем боль, то она скапливается фоном. И начинает просачиваться в виде паники, раздражения, апатии.

Тогда мы не знали, что такое утрата. Теперь знаем. Мозг помнит. Тело помнит. И оно опасается не гипотетического, а очень конкретного.

Не вывожу: что делать?

Не обесценивать усталость, она закономерна. Искать не “сил держаться”, а опоры для восстановления: тело, связи, ритуалы, смыслы, давать себе право остановиться. Это не поражение — это способ выжить надолго. Ограничить информационный шум. Не от реальности, а от хаоса, который только усиливает чувство беспомощности. Достаточно одного надежного источника, одного проверенного канала. Не быть в этом страхе наедине. Человек должен чувствовать связь. Одно сообщение подруге может быть эффективнее десяти техник. Возвращать тело в безопасное здесь и сейчас. Дыхание, руки, почва под ногами.

Раньше мы рассказывали тебе, как поддержать человека после трагической ситуации, если тебе не хватает слов. Читай об этом в нашем другом материале.

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