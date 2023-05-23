Постой, сфоткаю. Почему нам постоянно хочется что-то сфотографировать, а не прожить эмоции по полной

Фото утреннего кофе; кота, который завтракает; 100 селфи, красивый закат и еще несколько тысяч фотографий в галерее. Знакомо? Если у тебя появляется инстинкт открыть камеру, как только видишь что-то красивое, психолог поделилась собственным опытом, почему нам постоянно хочется что-то сфотографировать.

Почему мы не проживаем эмоции

По дороге на работу фотографируешь кофе и цветущие деревья. А потом выкладываешь в Facebook, чтобы все “заценили” красоту. Психолог Ольга Гулей решила устроить детокс от телефона и заметила интересную вещь. Руки тянулись постоянно что-нибудь сфотографировать.

Если и тебе это знакомо, она рассказала, на что это желание указывает:

Оказывается, много всего мы не чувствуем по полной, потому что так спешим сфоткать. Быстро схватить момент, пока он есть. А сам момент проходит мимо. И по полной его мы уже не почувствуем.

В качестве примера женщина приводит концерты. Где все снимают выступление на телефон, и смотрят через него. Потому что песню очень важно записать. А этот момент проходит мимо, им можно было насладиться без телефона.

Поэтому инстинкт сфотографировать — это желание сберечь счастливый момент на потом. Но его главная проблема — то, что он возникает до того, как ты насладился(-лась) моментом.

После того как мы сфотографировали, наслаждение моментом куда-то исчезает. Ведь в памяти телефона уже все сохранилось. Но это действие не подарило тебе настоящего удовольствия, такого, как бы рядом не было телефона и счастье пришлось прожить на самом деле.

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В чувственной памяти воспоминания не осталось, или оно было небольшим. Таким образом инстинкт сфотографировать = не жить сейчас. Психолог говорит, если у тебя появилось желание возразить, значит эта тема хоть немного касается тебя.

Попробуй сделать себе детокс от гаджетов. Полюбуйся красотой родного дома, улицы, парка и так далее. Увидь это собственными глазами и не оставляй воспоминания для телефона или пользователей соцсетей.

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