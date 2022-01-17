Симптомы всех болезней одновременно: что такое ипохондрия и как с ней бороться

Пытались ли вы когда-нибудь помедитировать, отбросить все мысли и плыть на волнах полного покоя? Уверены, не всем это по силам. Разве что буддийским монахам.

Однако порой тревога захватывает жизнь человека целиком. Особенно когда вокруг буквально весь мир болеет. Как тут не бояться снова что-нибудь подцепить?

У кого-то такой страх может перерасти в хронический, а мысли о недугах – стать у жизненного руля человека, которого часто называют ипохондриком.

Психологические причины ипохондрии

Важно помнить, что ипохондрия — не болезнь, а психическое состояние, при котором человек только обеспокоен тем, что у него может быть какое-то заболевание. Кроме того, здоровые аргументы, например анализы, не могут его убедить в противоположном.

При этом врачи для людей с таким расстройством тоже не являются авторитетом. Если человек не слишком часто отвлекается на подобного рода заботы и может в основном жить своей обычной жизнью, значит, все хорошо.

Однако если он большую часть времени тратит на мысли о возможных и часто мнимых болезнях, выискивая очередные симптомы, то стоит задуматься, можно ли справиться с этим самостоятельно.

Проблема заключается в том, что если даже человек понимает, что болезнь он себе надумал, беспокойство продолжает сопровождать его все время. И причину этого сложно понять.

Психолог благотворительного фонда Запорука Алла Антонова утверждает:

Нужно подключить специалиста – психолога или психотерапевта, который поможет докопаться до сути внутреннего конфликта, часто даже не связанного с его физическим здоровьем.

Однако у этой проблемы существует еще и биологическая сторона, поскольку когда мы чего-то боимся, то в теле начинают вырабатываться гормоны стресса. Поэтому если мы боимся чего-то постоянно, то их становится так много, что они начинают быть токсичными для нашего организма.

Гормоны стресса – это адреналин. В малых количествах он даже очень полезен.

Например, вспомните, как в случае опасности обостряются все органы чувств: обоняние, зрение, слух. Это происходит, поскольку выброс адреналина усиливает наши чувства, чтобы мы могли быстро сориентироваться и спастись.

Однако есть и неприятные свойства такой особенности организма. Например, когда адреналин зашкаливает и на этом уровне держится очень долго, становится ядовитым, после чего снижается пульс и повышается артериальное давление. В результате человек начинает действительно плохо себя чувствовать.

Однако на этом проблемы не заканчиваются. Из-за высокого уровня ядовитого адреналина организм пытается себя уберечь и ограничить физическую нагрузку. После этого начинает ощущать недостаток кислорода и слабость. В результате страдает иммунитет.

Человек становится более уязвимым, легче подхватывает вирусы, дольше и тяжелее болеет, медленно выздоравливает.

Ипохондрия у детей

Следует помнить, что ипохондрия – не просто страх заболеть, а умереть от болезни, и это ключевой момент. Однако для детей до шести лет смерть воспринимается через призму сказки, когда кто-то исчезает или засыпает навсегда. То есть они не так боятся смерти, как их родители.

Однако при этом дети чаще всего, как и в других ситуациях, ориентируются на родителей. Поэтому если они чего-то боятся, слишком озабоченно что-то воспринимают, то малыши начинают перенимать эти реакции.

И наоборот, если взрослые в сложных ситуациях сохраняют спокойствие и оптимизм, то их ребенок чаще всего будет чувствовать себя и вести себя так же.

Также может возникнуть тревожность у более взрослого ребенка, когда от него скрывали некую неприятную информацию. Поэтому следует объяснять все необычные темы, поскольку это нормальное любопытство, присущее любому человеку.

Именно готовность говорить о жизни и смерти с ребенком будет решать, каким он вырастет человеком: тревожным или счастливым.

Как избавиться от ипохондрии

Научно доказано, что мы можем изменить свое поведение, а значит – и отношение к определенным вещам. Соответственно, чтобы перестать беспокоиться о своем здоровье, необходимо выработать новые привычки, которые помогут чувствовать себя более спокойно.

Любая физическая активность переключает мозг. Однако важно, чтобы она была только на пользу здоровью. Поэтому можно попробовать поработать в саду или завести даже четырехлапого друга и выгуливать его. Также очень хорошо очищают разум от навязчивых мыслей практики медитации и майндфулнесса или другие техники для переключения внимания. Это помогает успокоиться, прийти в себя. Избавиться от ипохондрии еще может помочь ведение дневника самонаблюдения. Для этого лист бумаги делится на четыре столбика (день, реакция, причина, рациональное объяснение). Это может помочь понять себя, собственные ощущения и рационально объяснить их. Еще может помочь мнимое переключение на другую волну. Человек из-за тревоги будто слышит чей-то голос в голове. Поэтому можно представить до мелочей, как вы берете пульт и нажимаете кнопку, чтобы переключиться.

Если ипохондрия еще не перешла в хроническую форму, то человек может с ней справиться своими силами. Однако специалист сможет помочь это быстрее и эффективнее.

Кроме того, ипохондрия может быть одним из симптомов серьезного заболевания – обсессивно-компульсивного расстройства, когда человек на чем-то очень сосредотачивается, а тревога захватывает его сознание полностью. В этом случае может потребоваться консультация как психолога, так и психиатра.

Однако если ты просто стремишься заботиться о своем здоровье и это не занимает большую часть твоих мыслей и времени, то стоит прочитать наш материал о медицинском страховании в Украине: как сэкономить и не тратиться на лекарства.