Не можешь найти места после последних новостей? 5 техник, которые не дадут сойти с ума

Несмотря на все тяжёлые события и новости, вопреки боли и водовороту эмоций, мы должны держаться и двигаться вперед ради победы.

Но чтобы оправиться от эмоционального упадка, порой нужна помощь. Иногда, чтобы прийти в себя, достаточно использовать простые техники самоподдержки, способные успокоить ум, чувства и отлично вернуть в реальность.

Именно такими техниками поделилась психолог Алла Клименко, которая уже 11 лет изучает тему счастья.

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Прелесть этой техники самоподдержки состоит в том, что она отлично возвращает в реальность и заставляет тебя оказаться в моменте. Важно повторять ее вслух, пока снова не почувствуешь себя и мир вокруг.

Назови вслух:

5 вещей, которые видишь вокруг;

4 вещи, которые слышишь;

3 вещи, которых затрагиваешь;

2 вещи, которые пробуешь или нюхаешь.

После каждого круга делай один глубокий вдох и выдох.

Твои мысли — твоя крепость: следи за тем, о чем думаешь

Не дай себе утонуть в негативе и панике, но при этом сохраняй здравый смысл и не отрицай реальность.

Ведь находиться на земле в этой ситуации гораздо лучше, чем витать в облаках, — утверждает психолог.

Следи за тем, чтобы страх и паника не отнимали сил: они тебе понадобятся. Попробуй отсеять эти ощущения. Сделать это помогут простые вопросы, которые следует задать себе:

Правда ли это? Есть ли у меня конкретные подтверждения того, что это правда? Может я просто накручиваю себя?

И напоследок, замечай, что хорошего вокруг. Говори себе: “Да, я вижу, что происходит, но одновременно я вижу и все хорошее, что имею прямо сейчас”.

Вера в лучшее — это мощный антидепрессант

Вера, что рано или поздно все закончится хорошо, дает силы двигаться вперед. Конечно, никто не знает, когда все кончится, но важно верить, что все будет хорошо.

Не привязывайся к дате! Никаких “полтора дня” или “за неделю”, ведь если в назначенное время ничего не происходит, ломается воля, — предостерегает Алла.

Словами через рот: не бойся сказать, что чувствуешь

Говорить о своих чувствах вслух, просто проговаривая то, что сейчас испытываешь — это отличный способ унять эмоции и одна из важнейших техник самоподдержки.

Иначе, если держать переживания в себе или ходить в маске стойкости, то есть риск, что эти законсервированные чувства начнут разрушать изнутри. Тебе нужны силы. Не трать их на то, чтобы “казаться, а не быть”.

Прекрати себя винить

Все произошло так, как произошло. Ты сделал(а) и делаешь лучшее из того, что можешь в этот момент, что позволяет делать ситуация и твое собственное положение — важно осознать это.

Также не впадай в позицию жертвы, ведь у жертвы нет выбора. А у тебя выбор всегда есть.

Если после последних событий ты не понимаешь, что происходит с тобой и твоими эмоциями, читай наш материал. Мы подробно рассказали, как реагирует наша психика на массовые трагедии.

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