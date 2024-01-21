Риск суицидального поведения выше у женщин, переживавших послеродовую депрессию: исследование

Психологическое здоровье является важной составляющей хорошего самочувствия человека. Поэтому важно не игнорировать первые колокольчики, которые подает тебе твое тело и психика, а обращаться к терапевтам. Однако особенно уязвим организм становится во время стрессовых ситуаций. Для женщин таким периодом является беременность.

Из-за влияния внешних факторов и внутренних переживаний, гормональной химии внутри и банальной уязвимости после родов, многие женщины переживают послеродовую или перинатальную депрессию.

Кроме того, недавние исследования выявили высокий риск самоубийства среди женщин, переживавших депрессию во время и после беременности и родов — даже когда прошло уже много лет.

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Послеродовая депрессия повышает риск суицидального поведения

Исследовательская группа проанализировала записи почти миллиона женщин в национальных медицинских реестрах Швеции с 2001 по 2017 год, сравнив 86 551 женщину, которая имела перинатальную депрессию, с 865 510 женщинами, не страдающими депрессией. Группы сопоставлялись по возрасту и году рождения.

Исследование JAMA Network Open свидетельствует, что женщин, ранее переживших перинатальную депрессию, со временем имели в три раза более высокие риски совершения самоубийства, чем те, которые не сталкивались с явлением депрессии во время беременности и после родов.

Риски были наибольшими в год после диагностики, но, хотя они уменьшились со временем, спустя годы риски все еще были вдвое выше по сравнению с женщинами без заболевания.

Также научная группа обнаружила, что депрессия, начинающаяся во время беременности или вскоре после нее, может иметь тревожные последствия в течение 18 лет.

Другое исследование, проведенное BMJ, признало риски суицидального поведения у женщин, переживавших перинатальную депрессию, в шесть раз выше чем у других женщин.

Так, в группе женщин, переживавших послеродовую депрессию, было 149 самоубийств от общего количества 522 женщин — это около 28,5%. В то же время, количество самоубийств среди другой группы составило 7,5%.

Также в исследовании ученые сравнили более 20 000 женщин с перинатальной депрессией с их биологическими сестрами, родившими в тот же промежуток времени и не испытывающим расстройства.

Результаты были идентичны предыдущим исследованиям: женщины с депрессией в период беременности и после нее втрое чаще имели суицидальное поведение за своих сестер, которые не имели такой проблемы. Это доказывает, что к возникновению суицидального поведения приводит не генетика, а психологическое состояние.

Кто чаще страдает послеродовой депрессией

По наблюдениям ученых, средний возраст, в котором женщины испытывали перинатальную депрессию, составлял 31 год. Они чаще, чем те, кто не имел депрессии, жили сами, имели более низкий доход и более низкий уровень образования, недавно курили и не рожали раньше.

На появление перинатальной депрессии не влияли осложнения во время беременности, однако женщины, склонные к суицидальным мыслям, также имели психические расстройства и до беременности.

Но исследования показали, что вне зависимости от того, были ли у женщин другие проблемы с психическим здоровьем, перинатальная депрессия повышает риск суицидального поведения и смерти.

Понять, что сейчас ты испытываешь депрессию, можно самостоятельно. Однако после обнаружения депрессии тебе следует обратиться к психологу и начать лечение этого деструктивного состояния.

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