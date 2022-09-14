Ребенок постоянно требует внимания?Здоровые и нездоровые типы привязанности

Детские эмоции часто застают взрослых врасплох. Родители не понимают, почему возникают истерики и как прекратить этот ураган.

Дети могут казаться упрямыми или непослушными, провоцировать на гнев, но в основном это сигнализирует лишь о том, что малыши нуждаются во внимании взрослого.

Такое желание может возникнуть в результате непростых событий, которые принесла в жизнь каждого из нас полномасштабная война.

Мало кто знает, что дети иначе, чем взрослые, реагируют на взрывы, сирены и т.д. Дело в том, что в ситуации стресса внутренний мозг включает сигнал тревоги.

При этом дети не хотят бежать или спасаться, они хотят почувствовать себя защищенными. И чем сильнее стрессовая ситуация, тем больше малыш испытывает потребность поддерживать привязанность, и это естественно.

Именно поэтому ребенку необходимо, чтобы все первое время его жизни рядом находился взрослый — тогда малышу спокойно, даже если падают бомбы.

Связь эмоционального мозга

Ребенок не может быть спокойным и счастливым, хорошо расти и развиваться, если взрослого рядом нет или когда отношения с ним под угрозой.

Это происходит потому, что эмоциональный мозг ребенка тесно связан эмоциональным мозгом родителей, эта связь похожа на телепатическую. Без взрослого или с нарушенной связью малыши не понимают, как реагировать на события.

Ребенок зависим от настроения родителей, он мгновенно заряжается теми же чувствами. Если в стрессовой ситуации взрослый спокоен, то таким будет ребенок и наоборот.

Это касается и других эмоций. Пока основной субъект привязанности, например мама или папа, страдают и им плохо, ребенок не сможет нормально развиваться и тоже будет несчастным.

Из этого следует, что поведение ребенка — лишь следствие отношений и поведения родителей.

Самое главное, что необходимо дать ребенку — уверенность, что взрослый его любит, помнит о нем, у него можно попросить помощи и он всегда на стороне малыша.

Привязанность дети-родители

Время от времени, особенно после определенного негативного влияния внешних факторов, у ребенка может возникнуть другая, не совсем здоровая, привязанность к родителям. Есть три типа такой привязанности:

Негативная или невротическая привязанность

Понять, что у ребенка такой тип привязанности, можно по признакам его поведения. Он постоянно нуждается во внимании взрослого, даже требует его, не может подождать, пока взрослый зайдет в удобное место или завершит свои дела.

Если игнорировать такое поведение, может возникнуть истерика.

Все потому, что ребенок находится в состоянии внутренней тревоги и пытается привлечь любое внимание взрослого: эмоционально окрашенное общение, наказание и т.д.

Амбивалентная привязанность

Ребёнок постоянно демонстрирует двойное отношение ко взрослому. Иногда он послушен, ласковый и добрый, а порой грубит и провоцирует на сильные эмоции.

В таком случае малыш пытается проверить:взрослый любит его по-настоящему или только делает вид?

К сожалению, компромиссов в таких отношениях достичь не удастся, ведь ребенок сам не может объяснить свое поведение и страдает от него.

Избегающая привязанность

Основное кредо такого ребенка — никому нельзя доверять, только быть самому. Соответственно, поведение будет отстраненным и замкнутым от любых отношений.

Такое случается из-за определенного события, в котором ожидание ребенка или обещанное ему не оправдалось. Малыш просто боится пережить боль утраты, измену или обман снова.

Порой детские истерики настолько неконтролируемы, что взрослые оказываются в тупике и не могут справиться с эмоциями ребенка. Читай про причины детской истерики и как справиться с ними родителям.

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