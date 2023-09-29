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Окунись в мир программирования! Украинцы могут получить 600 стипендий для обучения ІТ-сфере: как присоединиться

Диана Просяник, редактор сайта 29 сентября 2023, 16:00
стипендія
Фото: Unsplash

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