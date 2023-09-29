Окунись в мир программирования! Украинцы могут получить 600 стипендий для обучения ІТ-сфере: как присоединиться

Образовательная онлайн-платформа Украины Prometheus предлагает 600 стипендий для внутренне перемещенных граждан для обучения в сфере IT.

Стипендиальная программа покрывает обучение на курсах по актуальным IT-специальностям. Речь идет о Java, Frontend, QA Manual, QA Auto, DevOps и UX/UI. Зарегистрироваться на один из шести доступных курсов участники могут до 7 октября. Для регистрации на стипендиальную программу ты можешь перейти на сайт Prometheus или заполнить форму по ссылке.

Организаторы стипендиальной программы отмечают, что особенность этих курсов заключается в их практичности, поскольку они были созданы в сотрудничестве с работодателями. А значит, это поможет получить максимум полезных знаний для новичков в профессии.

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Дополнительно студенты будут иметь возможность изучать английский для IT-специалистов и советы по поиску первой работы в этой сфере.

Кто имеет право на стипендию

Получить право на прохождение курсов по стипендиальной программе от Prometheus могут жители или внутренне перемещенные лица Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. На момент подачи заявки они должны проживать в одном из перечисленных регионов Украины.

Также на стипендию могут претендовать:

ветераны войны и их семьи;

граждане, которые остались без работы из-за войны;

те, чьи дома были повреждены из-за военных действий России на территории Украины;

внутренне перемещенные лица;

другие уязвимые группы населения.

Также на стипендиальную программу могут подать заявки те, кто пострадал от войны и проживает в прифронтовых районах. Их участие возможно при условии наличия свободных мест.

Кандидатам также нужно аргументировать свою мотивацию к обучению и быть готовыми к активному прохождению курса.

Какие курсы можно пройти

Курс Java Beginner курс Java Beginner

В течение 17 недель ты будешь изучать наиболее известный язык программирования — Java, что позволит начать работать в IT-сфере.

Frontend. Базовый курс от Ciklum

За 16 недель ты узнаешь, как разрабатывать, верстать и наполнять веб-сайты и приложения.

Курс Тестировщик QA Manual

Идеально подготовит для тех, кого интересует тестирование программного обеспечения, а также готов к первому собеседованию в сфере IT.

Курс Тестировщик QA Auto

В течение 11 недель ты сможешь изучить Python — идеальный язык для новичков в программировании.

Курс DevOps и Kubernetes. Практический интенсив

За 10 недель ты сможешь получить навыки, которые необходимы для работы инженером DevOps.

Курс UX/UI Design Basic

Курс длится 15 недель и ориентирован на разработку графического контента.

Эти онлайн-курсы разработаны при участии ведущих IT-компаний. В частности это GlobalLogic, Ciklum, Intellias, EPAM. Реализация курсов происходит благодаря поддержке проекта USAID Укрепление общественного доверия (UCBI).

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