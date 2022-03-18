Бизнес-поддержка экономики. Рассказываем о кредите под 0% для предпринимателей и как начать собственное дело

Уже не раз эксперты, министры и президент говорили: чтобы победить, нужно иметь стабильную и прочную экономику.

Нас просят не покидать работу и пытаться жить привычной жизнью там, где это возможно — в областях без боевых действий.

Президент также настойчиво просил бизнес не закрываться, а дальше предоставлять рабочие места.

Поддержка бизнеса от государства во время войны

Для стимулирования экономики Украины было решено ввести льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабную дерегуляцию, а также гарантирование 100% вкладов граждан.

Я поручил найти такую ​​законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках.

— 100%. Не часть, как сейчас, как обычно, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства, — сказал Владимир Зеленский и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит такую ​​инициативу, “потому что это нужно украинцам”.

По словам главы государства, правительство уже подготовило решение о расширении возможностей кредитования для предпринимателей на базе программы 5-7-9%.

Зеленский отметил, что любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка — 5%.

Общий объем кредита — до 60 млн грн.

Упрощение ведения бизнеса

Еще одна приятная новость — Кабмин проголосует за сокращение требований по ведению бизнеса в Украине.

Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить, — рассказывает президент.

Он добавляет: для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип: объявил о начале деятельности — и работаешь свободно.

Как открыть бизнес

ФОП

Когда ты решаешь открыть бизнес, нужно решить, будешь ли ты сам вести его или с кем-то.

Если ты решаешь делать это один с целью мелкого бизнеса, лучше выбирать форму физлицо-предприниматель (ФЛП).

ФЛП отвечает по своим предпринимательским обязательствам всем своим имуществом. Это по сути главный риск ФЛП.

Также регистрация ФЛП сравнительно несложная, ты можешь сделать это даже самостоятельно.

Как открыть ФОП

Будущему ФЛП необходимо определиться с КВЭД — убедиться, что нет запрета на осуществление деятельности ФЛП.

Следует помнить, что КВЭД должен показывать характер бизнеса. Будет нарушением, если КВЭД — розничная торговля косметическими средствами, а предприниматель предоставляет рекламные услуги.

Для регистрации онлайн необходимо с электронной цифровой подписью (ЭЦП) войти в личный кабинет сайта Минюста, создать и подписать ЭЦП заявление о регистрации ФЛП и применении упрощенной системы налогообложения, проверить состояние рассмотрения заявления.

Юридический и фактический адрес ФОП

По общему правилу все субъекты предпринимательской деятельности обязаны указывать в регистрационных документах свое местоположение — адрес, по которому реально осуществляется эта деятельность. ФЛП может указать свое место регистрации.

Читать по теме Эвакуация бизнеса во время войны: самое важное о правительственной инициативе На западной Украине для бизнеса и сотрудников предприятий обещают создать все необходимые условия.

Какой бизнес открыть во время войны

Сейчас главное — создавать рабочие места, чтобы люди могли работать и не получать помощь от государства. А наоборот помогать своему государству и армии.

Наш бизнес является источником этих рабочих мест. Кажется, что открыть что-нибудь во время войны неприбыльно.

Однако в областях, где нет боевых действий, можно открыть маленький хостел и принимать переселенцев.

Можно открыть ателье и шить одежду или форму для наших военных. Надо оглянуться вокруг, хорошо подумать, и тогда идея для бизнеса предстанет перед тобой самостоятельно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как государство поддерживает аграриев во время войны, поскольку промышленность должна продолжать работу и в сложные времена.