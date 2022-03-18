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Бизнес-поддержка экономики. Рассказываем о кредите под 0% для предпринимателей и как начать собственное дело

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 марта 2022, 14:30
Бізнес-підтримка економіці України
Фото: Pexels, Unsplash

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