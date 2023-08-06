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Лучше не рисковать? Что будет, если не встать на военный учет

Виктория Мельник, редактор сайта 06 августа 2023, 21:00
Что будет если не встать на военный учет
Фото: Depositphotos

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