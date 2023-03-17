Могут работать наравне: топ-менеджера о работе в ИТ и случаях сексизма

Украина уже на полпути к полному гендерному равенству. В то же время, пока одни работают на уничтожение стереотипов и всячески отстаивают право и возможность женщины без каких-либо сложностей подниматься по карьерной лестнице, все еще существуют люди, не поддерживающие такое движение.

Особенно это касается так называемых мужских сфер деятельности, таких как ИТ. Украинские топ-менеджера рассказали о собственном карьерном росте и случаях сексизма, которые случались с ними.

Действительно ли в ИТ-сфере есть сексизм?

Вера Ткаченко работает в компании Chief Technology Officer в MacPaw с 2007 года. Женщина признается, что росла она постепенно, хотя и не так быстро, как хотелось.

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— За свою карьеру я сталкивалась с сексизмом, но мне повезло, потому что не было моментов, когда меня сильно дискриминировали или цепляли. Но небольшие эпизоды всегда есть.

Когда я устраивалась на первую работу, в конце продолжавшегося почти весь день собеседования зашел гендиректор и сказал что-то вроде: “Может, ты пойдешь на тестировщика? Обычно девочки на эту роль идут”.

Женщина вспоминает: тогда она просто знала, чего действительно хочет. Так что уверенно ответила отказом.

На одном митапе Вера была единственной девушкой среди участников. Поэтому ребята на мероприятии восприняли ее за администратора, а не такую же участницу, спрашивали: “Где брать чашки?”

На другое такое мероприятие женщина не смогла приехать. Когда ей звонили по телефону, то бросили упреки: “Через вас одну мы заказывали шампанское, потому что другие участники — мужчины, а они пьют пиво”. Женщина тогда очень удивилась такому сексизму в обе стороны.

— Меня несколько триггерят фразы типа “пацаны сделали”. Я понимаю, что так не специально говорят, но это неприятное устоявшееся выражение, потому что в командах не только мужчины, — говорит Вера Ткаченко.

Топ-менеджер Delivery Manager в Master of Code Global Ольга Гром попала в сферу ИТ совершенно случайно. Сама себя она называет self-made woman, потому что перешла из совершенно другой специальности в сферу компьютерных технологий.

— На протяжении карьеры я работала на должностях Account Manager, Project Manager и Product Manager. Теперь я Delivery Manager в Master of Code Global, — рассказывает Ольга.

Что точно хотела бы изменить в своем предыдущем пути — это понимание того, что нормально чего-то не знать. Я бы нашла ментора, который помог бы быстрее и эффективнее развиваться и меньше допускать ошибки.

Женщина говорит: самым большим вызовом для таких, как она, стало сочетание материнства и карьеры.

В то же время сейчас она уже не видит такой острой проблемы сексизма, как это было раньше.

Надо работать над навыками

А вот Юлия Штукатурова, также работающая в известной ИТ-компании, говорит: самой ей везло никогда не чувствовать к себе предубеждения из-за пола.

— Думаю, ИТ-сфера в Украине очень толерантна. Я ни разу не сталкивалась с сексизмом, практически не слышала о его проявлениях от коллег-женщин за это время. Так что мне кажется, что если эта проблема и есть, то она минимальна.

В то же время точно скажу, что в IT возможность карьерно развиваться доступна как женщинам, так и мужчинам. В этой области людей повышают, учитывая их квалификацию, перформанс, а не руководствуются гендерными предубеждениями.

Чтобы стать хорошим специалистом, следует работать над своими навыками и совершенствовать их. Советы для тех, кто мечтает войти в IT-сферу, ищи в нашем другом материале.

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