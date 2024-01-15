Годовая декларация за 2023 год: сроки подачи для ФЛП

С 1 января 2024 года ФЛП должны подать декларацию за предыдущий, 2023 год. Также с 1 января изменилась форма Декларации об имущественном положении и доходах.

Как подать годовую декларацию за 2023 год и о чем следует помнить ФЛП всех групп — далее в материале.

Годовая декларация: сроки подачи для первой и второй групп ФЛП

Для ФЛП первой и второй групп, годовую декларацию за прошлый год, ЕСВ и Единый налог нужно подавать в следующие сроки:

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годовой отчет — до 29 февраля;

ЕСВ за четвертый квартал — до 19 января — 4422 грн (по 1474 грн за октябрь, ноябрь и декабрь);

Единый налог за январь — до 19 января: 1 группа – 302,80 грн, 2 группа — 1420 грн.

Годовая декларация: сроки подачи для третьей группы ФЛП

годовой отчет по 5% — до 9 февраля;

ЕСВ за четвертый квартал до 19 января — 4422 грн (по 1474 грн за октябрь, ноябрь и декабрь);

Единый налог за четвертый квартал — до 19 февраля (октябрь-декабрь).

В ходе военного положения в Украине продолжает действовать добровольная оплата ЕСВ за себя для всех ФЛП и самозанятых. Однако при таком условии не будет начисляться трудовой стаж.

Декларацию по единому налогу за прошлый год ФЛП первой и второй групп должны разделить до 29 февраля 2024 года включительно вместе с налогом ЕСВ:

форма F0103406 (годовая декларация);

форма F0134106 (приложение 1 по ЕСВ) — её не добавляют только предприниматели, имеющие льготы по уплате ЕСВ.

Новые группы ФЛП: годовая декларация

ФЛП первой и второй группы, зарегистрированные только в 2023 году, до 30 апреля 2024 года также должны подать за первый месяц регистрации:

декларацию об имущественном положении и доходах за прошлый год — форма F0100214;

приложение 1 по ЕСВ за месяц регистрации (для этого нужно представить форму F0121914).

ФЛП третьей группы до 9 февраля 2024 года представляют Декларацию по единому налогу за 2023 год вместе с приложением ЕСВ:

форма F0103308 (годовая декларация);

форма F0133108 (приложение 1 по ЕСВ).

Как платить налоги ФЛП общей системы: инструкция

ФЛП общей системы представляют Декларацию об имущественном положении и доходах за 2023 год вместе с приложением ЕСВ до 30 апреля.

Прилагаются:

форма F0100214 (годовая декларация);

форма F0121914 (приложение 1 по ЕСВ).

До 9 мая делается оплата по итогам года НДФЛ и военный сбор.

С 1 января 2024 года изменилась форма Декларации об имущественном положении и доходах.

— Новая форма декларации предусматривает выделение налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц при определении минимального налогового обязательства физическими лицами — предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) — владельцами, арендаторами, пользователями на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям.

В то же время обращаем внимание, что уплата налога при определении МНС физическими лицами — предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) производится по коду бюджетной классификации 11010500 — налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования, — объясняют в ГНС Волынской области.

Как подать декларацию за 2023 самозанятым лицам

Декларация об имущественном положении и доходах за 2023 самозанятыми лицами должна осуществляться до 30 апреля. Прилагаются:

форма F0100214 (годовая декларация);

форма F0121914 (приложение 1 по ЕСВ).

Также до 31 июля производится оплата НДФЛ, а также военный сбор за 2023 год.

Оплата налогов за 2023 год для ФЛП-работодателей

ФЛП-работодатели должны до 9 февраля представить объединенный отчет Налоговый расчет сумм доходов физических лиц за четвертый квартал, используя форму F0500109.

Отчет подается, если за квартал были выполнены выплаты физическим лицам.

Реквизиты для уплаты налогов и ЕСВ

С 1 января 2024 года обновились реквизиты только отдельных счетов:

14020800 — Акцизный налог на транспортные средства;

19011000 — Экологический налог;

21010500 — Дивиденды хозяйственных обществ госсобственностью.

Правильность реквизитов можно проверить по ссылке, где указаны счета для уплаты налогов на 2024 год.

Как подать декларацию о доходах онлайн, мы рассказывали тебе в нашем другом материале.

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