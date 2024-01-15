Годовая декларация за 2023 год: сроки подачи для ФЛП

С 1 января 2024 года ФЛП должны подать декларацию за предыдущий, 2023 год. Также с 1 января изменилась форма Декларации об имущественном положении и доходах.
Как подать годовую декларацию за 2023 год и о чем следует помнить ФЛП всех групп — далее в материале.
Для ФЛП первой и второй групп, годовую декларацию за прошлый год, ЕСВ и Единый налог нужно подавать в следующие сроки:
В ходе военного положения в Украине продолжает действовать добровольная оплата ЕСВ за себя для всех ФЛП и самозанятых. Однако при таком условии не будет начисляться трудовой стаж.
В ходе военного положения в Украине продолжает действовать добровольная оплата ЕСВ за себя для всех ФЛП и самозанятых. Однако при таком условии не будет начисляться трудовой стаж.
Декларацию по единому налогу за прошлый год ФЛП первой и второй групп должны разделить до 29 февраля 2024 года включительно вместе с налогом ЕСВ:
ФЛП первой и второй группы, зарегистрированные только в 2023 году, до 30 апреля 2024 года также должны подать за первый месяц регистрации:
ФЛП третьей группы до 9 февраля 2024 года представляют Декларацию по единому налогу за 2023 год вместе с приложением ЕСВ:
ФЛП общей системы представляют Декларацию об имущественном положении и доходах за 2023 год вместе с приложением ЕСВ до 30 апреля.
Прилагаются:
До 9 мая делается оплата по итогам года НДФЛ и военный сбор.
До 9 мая делается оплата по итогам года НДФЛ и военный сбор.
С 1 января 2024 года изменилась форма Декларации об имущественном положении и доходах.
— Новая форма декларации предусматривает выделение налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц при определении минимального налогового обязательства физическими лицами — предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) — владельцами, арендаторами, пользователями на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям.
В то же время обращаем внимание, что уплата налога при определении МНС физическими лицами — предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) производится по коду бюджетной классификации 11010500 — налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования, — объясняют в ГНС Волынской области.
Декларация об имущественном положении и доходах за 2023 самозанятыми лицами должна осуществляться до 30 апреля. Прилагаются:
Также до 31 июля производится оплата НДФЛ, а также военный сбор за 2023 год.
ФЛП-работодатели должны до 9 февраля представить объединенный отчет Налоговый расчет сумм доходов физических лиц за четвертый квартал, используя форму F0500109.
Отчет подается, если за квартал были выполнены выплаты физическим лицам.
Отчет подается, если за квартал были выполнены выплаты физическим лицам.
С 1 января 2024 года обновились реквизиты только отдельных счетов:
14020800 — Акцизный налог на транспортные средства;19011000 — Экологический налог;21010500 — Дивиденды хозяйственных обществ госсобственностью.
Правильность реквизитов можно проверить по ссылке, где указаны счета для уплаты налогов на 2024 год.
Как подать декларацию о доходах онлайн, мы рассказывали тебе в нашем другом материале.
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