Как насчитываются отпускные в 2023 году: простая пошаговая инструкция

Отпуск — качественная и полезная перезагрузка для любого работника. Закрывая все важные рабочие вопросы, возникает еще один — сколько отпускных денег насчитает компания на отдых. Как самостоятельно рассчитать отпускные и что для этого нужно — читай в материале.

Как насчитываются отпускные 2023: объясняет эксперт

Бухгалтер Елена Панченко говорит, что по общим правилам, отпускные начисляются по специальной формуле. Пользуясь ею, суточный средний заработок нужно умножить на количество дней отпуска.

Для того чтобы вычислить отпускные, нужно знать два важных показателя:

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количество календарных дней (длительность) отпуска;

свою среднедневную зарплату в расчетный период.

Чтобы воспользоваться формулой, следуй инструкции:

посчитай свой средний заработок за 1 рабочий день;

округли сумму;

умножь число на количество отпускных дней;

если не знаешь, как определить сумму среднедневной ЗП, просто дели все зарплаты за прошлый год на количество рабочих дней.

Важный нюанс: при расчете следует отнимать нерабочие, праздничные, а также дни, которые не отработал(а) без сохранения зарплаты.

Выплата отпускных в 2023 году: изменения в законодательстве

19 июля 2022 вступила в силу ст. 21 Закона об отпусках. Согласно ей, заработная плата подчиненным за время отпуска должна выплачиваться до его начала (если нет других условий, предусматриваемых трудовым или коллективным договором). То есть, в договорах о трудовых отношениях это условие может изменяться.

Согласно этим изменениям, отпускные должны выплатить не за несколько дней до отпуска, а значительно раньше. Хотя до 24 февраля 2022 года по закону работодатель выплачивал отпускные за 3 календарных дня до отпуска.

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