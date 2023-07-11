Все о монетизации в Tik Tok: как заработать и вывести деньги

Социальная сеть Tik Tok набрала бешеную популярность как в Украине, так и далеко за ее пределами. Там можно тратить много времени на просмотр интересных видео и генерирование собственного контента.

Хотя Tik Tok считается развлекательной сетью, здесь можно зарабатывать немалые деньги и продвигать свой бизнес.

Шансы получить прибыль есть у каждого, ведь алгоритмы этой сети позволяют попасть в рекомендации любому пользователю, независимо от количества подписчиков и активности.

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Сегодня мы расскажем о монетизации. Какие способы заработать деньги существуют, кроме генерирования собственного контента, и как вывести эти деньги? На эти вопросы найдешь ответ в нашем материале.

Как заработать деньги в Tik Tok: все способы

В Tik Tok предусмотрено несколько путей для заработка. Блоггеры и активные пользователи сети могут сочетать эти способы, чтобы получить как можно больший доход.

Реклама

Многие блогеры рекламируют продукцию или песни и получают за это прибыль непосредственно от бренда или автора.

Поскольку политика Tik Tok стремится защитить своих пользователей, то сотрудничество в этой социальной сети должно быть официальным. Чтобы оформить отношения между брендом и блоггером, на платформе создан Creator Marketplace.

Чтобы зарегистрироваться, перейди на аккаунт Creator в настройках профиля. Затем нажми на TikTok Creator Marketplace, чтобы управлять аккаунтом: устанавливать ставки для спонсорских видео и редактировать профиль.

Тогда бренды получат доступ к статистике и будут предлагать сотрудничество. Однако блоггер выбирать бренды для сотрудничества не может.

Заработок на интеграциях зависит от количества подписчиков:

за 100 000+ подписчиков можно заработать от $100 до $200 за рекламу; от 200 000 до 1 млн подписчиков — $250-500; более 1 млн подписчиков — от $1000 и выше.

Creator Fund: специальный фонд для авторов

Блоггеры, активно создающие собственный контент в Tik Tok, могут присоединиться к Creator Fund. Таким образом, заработок будет поступать непосредственно от TikTok. Стать участником программы можно:

если тебе исполнилось 18 лет; если у тебя более десяти тысяч реальных подписчиков; если твои видео собрали минимум 100 тысяч просмотров видео за последние 30 дней.

Пока украинские блоггеры не могут принять участие в этой программе, однако впоследствии TikTok собирается расширять территории, где будет доступен Creator Fund.

Прямые эфиры и подарки

А вот на чем действительно могут заработать украинцы в TikTok — прямые эфиры. Они доступны для любого пользователя сети, достигшего определенного количества подписчиков.

Здесь создателям контента могут платить зрители. Во время прямого эфира они имеют возможность донатить и дарить специальные подарки.

Последние в аккаунте блогера трансформируются в бриллианты, которые можно перевести в денежный эквивалент или другие виртуальные подарки. Если эфир оказался очень популярен, бриллианты можно получить и от самого TikTok.

Бриллианты накапливаются на балансе LIVE Gifts, затем их можно вывести на свой платежный счет. За каждые 200 бриллиантов ты можешь получить примерно $1.

Как вывести деньги с аккаунта: инструкция

На аккаунте аккаунта блогеров постепенно накапливаются настоящие деньги. Чтобы вывести их, ничего не нужно подключать. Надо просто добавить платежные данные и соблюдать правильный алгоритм вывода.

В Украине деньги можно вывести через международную платежную систему PayPal. Минимальная сумма вывода с TikTok —$10, меньшую вывести просто не получится.

Обрати внимание, что на каждую учетную запись TikTok можно привязать максимум шесть методов вывода средств.

При этом невозможно добавить более пяти аккаунтов PayPal и более трех банковских счетов, поэтому при необходимости способы вывода средств придется совмещать.

Если ты принимаешь участие в нескольких функциях или программах монетизации, доходы будут рассортированы по разным разделам в пределах отдела Баланс. К примеру, отдельную прибыль можно вывести из программы Creator Fund или LIVE Gifts.

Поскольку Creator Fund в Украине недоступен, чаще всего блоггеры выводят деньги от полученных подарков. Чтобы вывести деньги из аккаунта, придерживайся такого алгоритма действий:

Перейди в TikTok.

Нажми на Профиль в правом нижнем углу.

в правом нижнем углу. В меню в верхнем левом углу найди Параметры и конфиденциальность, а затем выбери Баланс. Там можно будет просмотреть количество монет и купить их. А также увидеть все свои доходы, вознаграждения и монетизировать их.

Если ты хочешь изменить способ вывода денег из подарков, в Балансе найди и нажми на LIVE Gifts, а затем на Withdraw. Здесь можно добавить и обновить способ оплаты.

Чтобы вывести заработанную сумму, нажми на кнопку Доход от подарков, затем нажми Вывести и выбери Вывести все средства .

от подарков, затем нажми и выбери . Выбери вывод денег с помощью PayPal.

Из соображений безопасности процесс вывода средств может занять до 15 календарных дней. Если деньги не пришли после этого срока, следует обратиться в поддержку.

Еще в прошлом году PayPal официально заработал в Украине. Читай, что это и как мировая платежная система повлияет на жизнь украинцев.

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