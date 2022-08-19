Как выучить иностранный язык самостоятельно, без репетитора? Советы от тех, кому это удалось

Каждый из нас хоть раз в жизни начинал изучать какой-то иностранный язык. Впрочем, овладевали им не все. У одних не хватало терпения, других не заинтересовала методика преподавания репетитора. Но оказывается, что любой язык можно выучить самостоятельно.

Как именно — мы попытались выяснить у тех, кому удалось овладеть не одним языком. У них же узнали, как преодолеть языковой барьер и полноценно заговорить на иностранном.

Как учить иностранный язык — советуют эксперты

Алена Мороз — ведущая туристической программы. Женщина уверена, что сейчас хорошие знания иностранного позволяют найти оплачиваемую работу и максимально расширить круг знакомств.

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Алена свободно общается на английском и немного знает испанский. Была потребность в работе. Его учила самостоятельно.

— Были съемки в Латинской Америке, а там на английском не говорят. Я принялась искать способы, которые могли бы мне помочь. Многое зависит от преподавателя и методики. Но я не нашла человека, который мне подходит по методике, и сама начала искать в интернете, — вспоминает она.

Когда я начала в Латинской Америке говорить по-испански, люди не могли поверить, что я его изучала всего три месяца.

— Мне этот язык понравился настолько, что даже по возвращении я продолжала его учить, — говорит телеведущая.

Язык изучала путем запоминания целых фраз, а не слов. Говорит, именно тогда в нужный момент у тебя выскочит фраза целиком, а не придется долго подбирать, куда слово вставить.

Я постоянно повторяла слова и предложения много раз. Постоянно говорила. Я ходила по квартире, произносила фразы, даже пыталась скопировать интонацию. И это сработало. Это эффективно. А еще — стоит смотреть фильмы, копировать произношение героев, — делится опытом телеведущая.

И главное — по возможности общаться с носителем языка. Кроме практики, вы даже сможете преодолеть языковой барьер.

Сергей Святенко — эксперт по коммуникациям, автор Telegram-канала English as a beauty. Активно владеет шестью иностранными языками, пассивно — еще 12-ю.

— Большинство иностранных языков я выучил сам, не занимался ни в группах, ни с преподавателями. У меня большая сеть друзей и знакомых из разных стран, которые могут помочь мне выяснить все проблемные моменты в языке. Когда я общаюсь с ними, прошу их всегда исправлять мои ошибки. И когда получаю такой фидбек, у меня полностью отпадает потребность в преподавателе, — рассказывает Сергей.

Серьезно взялся за изучение языков с 19 лет. Хорошо владеет английским, немецким, нидерландским, итальянским и норвежским. Сейчас учит венгерский. Говорит, что язык сложный, но это вызов. Ведь, чем сложнее, тем интереснее.

Есть очень много литературы. Плюс, если ты знаешь два – три языка, то каждый последующий учить гораздо легче. Уже знаешь, где какие исключения, какая будет логика, — делится Сергей.

— В основном учил сам — разговорные группы, много информации в интернете, фильмы, газеты, — говорит он.

Самостоятельно учить иностранные языки не так уж сложно, если соблюдать определенные правила. В первую очередь — регулярность и полное погружение.

Читать книги на языке оригинала, смотреть фильмы, слушать иностранную музыку и аудиоуроки, общаться с носителями языка по Skype. Пытаться обязательно воспроизводить язык.

Самый действенный способ, который я всем рекомендую, у меня очень хорошо работает — это когда я стараюсь, изучая новый язык, все переводить. Все, что вижу, — советует Сергей.

— Например, вышел хлеба купить в магазин — как это сказать по-английски? Получил письмо от коллеги — как сказать по-английски “я получил письмо”? Это постоянная работа. Я так, по сути, выучил быстро немецкий, а не за несколько лет. Одно и то же слово по-разному говорить, но не зазубривать. Или сразу их использовать в предложении.

Плюс, если выучили слово, найдите ему сразу применение. Слова нужно учить в связке, в словосочетаниях, — говорит полиглот.

А еще — грамматику учить постепенно. Читайте любой текст вслух. Это помогает развить разговорный навык, выработать произношение и интонацию. Каждый день хотя бы по 20 минут.

Эффективно также, занимаясь домашними делами, говорить вслух то, что вы думаете, только на иностранном языке. Можно еще подпевать любимым исполнителям.

Как учить язык в удовольствие?

Определить, какой язык вам нравится больше всего.

Иметь цель, для чего вам нужно владение данным языком.

Найти методику изучения языка, которая бы вам подходила.

И помните, что новый язык можно освоить в любом возрасте, если заниматься постоянно и регулярно. Главное — желание и мотивация.

Как заинтересовать ребенка английским и учить язык с удовольствием — мы уже рассказывали на Вікнах. Советуем почитать, если у тебя есть малыши.

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