Новая жизнь или сложные обстоятельства? Подборка профессий, которыми можно овладеть быстро на курсах

Профессии и доступ к образованию постоянно развиваются, поэтому много навыков сегодня можно получить, пройдя качественные платные курсы. А из-за медленной обновляемости и адаптивности образовательных программ в университетах, иногда овладеть какой-то профессией можно только на курсах.
Смена профессии во время войны — явление сложное, но что делать, когда работы по специальности нет, она стала низкооплачиваемой или вообще невостребованной? В нашем материале рассказываем, какими профессиями можно овладеть, пройдя курсы, а еще — какие там зарплаты.
Если хочется перепрофилироваться, а лишних 4-6 лет, чтобы получить дополнительное образование, в запасе нет — есть выход! Курсы давно заняли ведущее место в быстром и качественном обучении. Однако следует заметить — не все профессии можно изучить на курсах.
Курсы удобны тем, что чаще всего происходят в онлайн-формате, поэтому пройти их можно, когда у тебя есть на это время. Это короткая выжимка и база профессии, которая часто дает столь же полезную информацию, что и получают в вузе.
Однако здесь вузы немного проигрывают — в учебной программе часто попадаются предметы не по специальности, обучение длится долго, а еще — не всеми профессиями можно овладеть в университете.
Поэтому курсы — идеальный вариант, если твоя работа стала неинтересной, низкооплачиваемой или не нравится по другим причинам. Мы делимся с тобой детальным перечнем профессий, которыми можно овладеть на курсах.
Фото: Pexels
Учти, что курсы должны быть сертифицированными и аккредитованными. Место, где ты их проходишь, должно быть известным и иметь положительную репутацию, успешных учеников и преподавателей.
Учти, что курсы должны быть сертифицированными и аккредитованными. Место, где ты их проходишь, должно быть известным и иметь положительную репутацию, успешных учеников и преподавателей.
В среднем обучение длится 2-4 месяца. В зависимости от направления стоят курсы от 6 до 60 тыс. грн. Получать на такой работе можно от 10 до 60 тыс. грн, если работать в салоне, или большее количество средств, если работать самостоятельно.
Кстати, раньше мы рассказывали, как оформить ФЛП или самозанятость.
Стоимость обучения — до 10 тыс. грн. Зарплата флориста в Украине — 7-25 тыс. грн. С опытом работы от двух лет и умением составлять гармоничные композиции можно устроиться на более высокооплачиваемые вакансии.
Курсы стоят от 4 тыс. грн, в зависимости от школы. А средняя зарплата мастера маникюра в салонах — 15 тыс. грн. Однако те, кто работают на себя, знают, что получать можно и 30, и даже 50 тыс. грн.
Мастера бровей могут получать 7-30 тыс. грн. Всё зависит от салона, самозанятости и количества клиентов.
Мастера по наращиванию ресниц в Украине могут получать от 8 до 40 тыс. грн.
Разработчики и программисты получают от 30 тыс. грн. Часто эти суммы больше 100 или 150 тысяч, все зависит от навыков и компании.
Графические дизайнеры в Украине могут зарабатывать 15–50 тыс. грн. Более высокую зарплату получают те, у кого есть опыт и уникальные навыки.
Курсы волонтеров в Украине можно пройти даже бесплатно от ведущих компаний и известных фондов. Эти знания будут полезны и после нашей победы, ведь помощь понадобится многим.
Раньше мы рассказывали, как перейти на другую работу и не бояться финансовой нестабильности.
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