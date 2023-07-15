Новая жизнь или сложные обстоятельства? Подборка профессий, которыми можно овладеть быстро на курсах

Профессии и доступ к образованию постоянно развиваются, поэтому много навыков сегодня можно получить, пройдя качественные платные курсы. А из-за медленной обновляемости и адаптивности образовательных программ в университетах, иногда овладеть какой-то профессией можно только на курсах.

Смена профессии во время войны — явление сложное, но что делать, когда работы по специальности нет, она стала низкооплачиваемой или вообще невостребованной? В нашем материале рассказываем, какими профессиями можно овладеть, пройдя курсы, а еще — какие там зарплаты.

Какими профессиями можно овладеть, пройдя курсы: подборка и зарплаты

Если хочется перепрофилироваться, а лишних 4-6 лет, чтобы получить дополнительное образование, в запасе нет — есть выход! Курсы давно заняли ведущее место в быстром и качественном обучении. Однако следует заметить — не все профессии можно изучить на курсах.

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Курсы удобны тем, что чаще всего происходят в онлайн-формате, поэтому пройти их можно, когда у тебя есть на это время. Это короткая выжимка и база профессии, которая часто дает столь же полезную информацию, что и получают в вузе.

Однако здесь вузы немного проигрывают — в учебной программе часто попадаются предметы не по специальности, обучение длится долго, а еще — не всеми профессиями можно овладеть в университете.

Поэтому курсы — идеальный вариант, если твоя работа стала неинтересной, низкооплачиваемой или не нравится по другим причинам. Мы делимся с тобой детальным перечнем профессий, которыми можно овладеть на курсах.

Учти, что курсы должны быть сертифицированными и аккредитованными. Место, где ты их проходишь, должно быть известным и иметь положительную репутацию, успешных учеников и преподавателей.

Парикмахер. Этой профессией можно быстро овладеть на курсах, к тому же по направлению, которое тебе интересно — колористика, окрашивание волос, мужские или женские стрижки, завивка, ботокс и кератин, прически.

В среднем обучение длится 2-4 месяца. В зависимости от направления стоят курсы от 6 до 60 тыс. грн. Получать на такой работе можно от 10 до 60 тыс. грн, если работать в салоне, или большее количество средств, если работать самостоятельно.

Кстати, раньше мы рассказывали, как оформить ФЛП или самозанятость.

Флорист. Курсы флориста длятся до недели. Освоить можно навыки сбора базовых цветочных композиций, свадебных, тематических, съедобных букетов, а также праздничного оформления цветами.

Стоимость обучения — до 10 тыс. грн. Зарплата флориста в Украине — 7-25 тыс. грн. С опытом работы от двух лет и умением составлять гармоничные композиции можно устроиться на более высокооплачиваемые вакансии.

Мастер маникюра. Профессия изучается за 1-2 недели. Срок обучения зависит от техник, которым ты хочешь научиться. Овладеть следует основами маникюра, педикюра, покрытия, дизайна. Также востребованным будет наращивание, сложные дизайны, парафинотерапия.

Курсы стоят от 4 тыс. грн, в зависимости от школы. А средняя зарплата мастера маникюра в салонах — 15 тыс. грн. Однако те, кто работают на себя, знают, что получать можно и 30, и даже 50 тыс. грн.

Профессии, которыми можно быстро овладеть

Бровист. Эту профессию также преподают на курсах, а именно — моделирование бровей, окрашивание, подбор цветотипа, долговременная укладка и другое. Стоимость курса стартует от 3 тыс. грн. Сроки обучения — 2-5 дней.

Мастера бровей могут получать 7-30 тыс. грн. Всё зависит от салона, самозанятости и количества клиентов.

Мастер по наращиванию ресниц. Изучение классического наращивания, новых техник, коррекции ресниц и снятия также преподают на курсах. Средняя продолжительность обучения — 1-3 дня. Стоимость: от 2000 грн.

Мастера по наращиванию ресниц в Украине могут получать от 8 до 40 тыс. грн.

Базовое программирование. Такие курсы будут значительно дороже, но и зарплаты здесь больше. Овладеть базой программирования можно за 4-8 месяцев. Цена обучения: 4–10 тыс. грн в месяц.

Разработчики и программисты получают от 30 тыс. грн. Часто эти суммы больше 100 или 150 тысяч, все зависит от навыков и компании.

Графический дизайн / веб-дизайн / дизайн интерфейса. Эти профессии также преподаются на курсах. Научиться можно за несколько месяцев. Средняя цена за курсы — 15 тыс. грн.

Графические дизайнеры в Украине могут зарабатывать 15–50 тыс. грн. Более высокую зарплату получают те, у кого есть опыт и уникальные навыки.

Фотограф. Овладеть этой профессией можно очень быстро. Курсы стоят от 4 000 грн. А изучить есть возможность все с нуля. Фотографы в Украине зарабатывают от 10 до 30 тыс. грн., если работают на компанию. Те, кто работают на себя, могут получать гораздо больше.

Овладеть этой профессией можно очень быстро. Курсы стоят от 4 000 грн. А изучить есть возможность все с нуля. Фотографы в Украине зарабатывают от 10 до 30 тыс. грн., если работают на компанию. Те, кто работают на себя, могут получать гораздо больше. Стилист / модный консультант. Овладеть навыками стилиста или модного консультанта можно на курсах за 10 тыс. грн. Срок обучения: от нескольких недель до месяцев. Есть формат онлайн. Стилисты в Украине могут получать от 15 тысяч гривен. Больше получают персональные стилисты.

Овладеть навыками стилиста или модного консультанта можно на курсах за 10 тыс. грн. Срок обучения: от нескольких недель до месяцев. Есть формат онлайн. Стилисты в Украине могут получать от 15 тысяч гривен. Больше получают персональные стилисты. SMM. Эти навыки лучше приобретать на курсах, ведь информация обновляется и быстро меняется. В университетах пока не следует ожидать такой активности корректировки программ. Овладеть базой можно даже за три месяца. Курсы стоят от 3000 грн. SMM-специалисты получают от 15 тысяч гривен.

Волонтер (профессионально). Почти каждый из нас отчасти стал волонтером во время войны. Однако люди, работающие в фондах и других благотворительных компаниях, должны прокачивать свои знания.

Курсы волонтеров в Украине можно пройти даже бесплатно от ведущих компаний и известных фондов. Эти знания будут полезны и после нашей победы, ведь помощь понадобится многим.

Раньше мы рассказывали, как перейти на другую работу и не бояться финансовой нестабильности.

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