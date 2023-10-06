Твоя работа

Непросто, но тебе точно по силам: как посчитать компенсацию за неиспользованный отпуск в Украине в 2023 году

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 октября 2023, 14:00
компенсація за невикористану відпустку
Фото: Unsplash

Больше новостей
Непросто, но тебе точно по силам: как посчитать компенсацию за неиспользованный отпуск в Украине в 2023 году
Как хранить гранат в домашних условиях: подходящие способы и лайфхаки
Модні жіночі куртки на осінь та зиму 2023: добірка трендів
Уют и спокойствие или яркие цвета и фасоны? Модные женские куртки на осень и зиму 2023-2024
Как обрезать пионы
После цветения и осенью: когда и как правильно обрезать пионы
пиріг з гарбуза
Вкуснее, чем готовила Моника: рецепт пирога из тыквы, как в сериале Друзья
Смотреть больше

Материалы по теме

Чи можна відмовитися від громадянства України у 2023 році
Варианты есть? Можно ли отказаться от гражданства Украины во время военного положения
Скільки коштує переоформити будинок в Україні у 2023 році
Нужно потратиться на услуги и налоги. Сколько стоит переоформление дома в Украине 2023
пільги учасникам бойових дій
Льготы на коммунальные услуги УБД: как получить и какие скидки предусмотрены для участников боевых действий
Получить деньги на путевку
Помощь 14 000 гривен: государство оплачивает путевки для оздоровления отдельным группам детей

Видео
0:02:39
Обстрел Грозы

Дочь, зять и сваха, погибли все… Рассказы тех, кто уцелел после обстрела поселка Гроза в Харьковской области
0:06:17
Воєнні злочини росіян: як та навіщо збирають докази
Военные преступления России: какие бывают, как фиксируют, кто дает показания и для чего
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 6 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:13
Село Правдине на Херсонщині: історії жителів з окупації
Ночью я не сплю, боюсь. Болезненные истории местных из Правдиного в Херсонской области после оккупации
0:05:18
розвідувальна операція Валькірії
Полет прямо в тыл врага! Как проводилась разведывательная операция Валькирии
0:10:43
Олександр Новіков
Во всем виноваты российские пропагандисты? Глава НАПК рассказал, какой на самом деле уровень коррупции в Украине
0:04:06
Шоу-рум українських брендів
Коллекции украинских брендов уже в Нью-Йорке: как мода объединяет Украину с миром
0:07:57
Российская пропаганда
Совместная борьба против российской дезинформации: кто подписал декларацию по противодействию пропаганде РФ
0:06:38
Перша спліт-операція по трансплантації в Україні: що відомо про успішну пересадку органів
Первая в Украине сплит-операция по трансплантации: как ребенок стал донором посмертно для пяти человек
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 5 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
В Україну повернули останки тіл 64 полеглих військових
Читать дальше
Они погибли за свою страну. В Украину вернули останки тел 64 защитников — что об этом известно
Реестр для военнообязанных
Читать дальше
Для предотвращения коррупции: когда появится электронный реестр призывников и военнообязанных

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь