Непросто, но тебе точно по силам: как посчитать компенсацию за неиспользованный отпуск в Украине в 2023 году

Порой разобраться в финансовых аспектах бывает сложно, ведь приходится применять старые школьные формулы, о которых когда-то так мечтали забыть. И все же иногда возникает необходимость применить их и узнать, как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск в Украине в 2023 году.

Изменения в законодательство по расчету компенсаций

8 сентября правительство приняло постановление Кабинета Министров № 957 О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1995 года № 100 и от 8 августа 2016 года № 500. Согласно этому документу внесены изменения в Порядок исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 08.02.1995 № 100, что и повлияло на новые расчеты компенсаций.

Согласно обновлениям, теперь человек, который будет увольняться до 31 декабря 2023 и хочет получить компенсацию, должен вычислять ее, опираясь на среднюю зарплату, которую вычислить можно будет следующим образом. Например, если человек хочет уволиться в октябре, то его средняя заработная плата будет рассчитываться за период с января по октябрь.

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В старом варианте ее считали за последние 12 месяцев, которые человек проработал, или с даты, когда человек брал отпуск. То есть, учитывая период с ноября по октябрь.

Однако это не все обновления. Ведь в 2024 году изменения снова ждут нас. Теперь, если человек захочет уволиться, например, 1 февраля, то его компенсация будет рассчитываться двумя путями. То есть, если человек не использовал свои 24 календарных дня отпуска за 2023 год, то за них компенсация будет считаться отдельно от тех дней, которые они не использовали уже в 2024 году.

Пример расчета компенсации за неиспользованный отпуск

Согласно разъяснениям Минэкономики, за 2023 год сумма выплат, которая будет компенсирована работнику за неиспользованный отпуск, будет считаться за период с 1 января 2023 года.

Для того чтобы рассчитать компенсацию, необходимо посчитать, сколько календарных дней прошло с 1 января 2023 года до даты увольнения в 2023 году. Затем необходимо рассчитать, сколько за этот период человек получил средств и поделить их на количество календарных дней до даты увольнения. Эту сумму средств потом и следует умножать на количество неиспользованных дней отпуска.

Например, в упрощенном варианте, человек не брал больничные и не работал без сохранения заработной платы. Он решил 1 октября, что хочет получить компенсацию за неиспользованный отпуск. Его заработная плата ежемесячно составляла 10 тысяч гривен. За десять месяцев — это 100 тысяч гривен.

За период с 1 января по 1 октября прошло 274 календарных дня. Тогда сначала необходимо рассчитать среднюю заработную плату за день, так что нужно поделить 100 000 на 274 и получим около 365 гривен. Тогда остается умножить эту сумму на количество дней неиспользованного отпуска, например, их будет 24.

Тогда сумма компенсации должна составлять 8760 гривен.

В военное время выходных дней, связанных с праздниками, нет, поэтому и количество дней в расчете не меняется. Иначе количество праздничных дней необходимо было отнять сначала от общего количества календарных дней.

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