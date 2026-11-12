Какая максимальная пенсия в Украине и кем для этого нужно работать

Пенсионное обеспечение — ветвь, в которую государство ежегодно закладывает бюджет на выплаты для пенсионеров.

Сегодня мы расскажем, какая самая большая пенсия в Украине и кто ее получает.

Какой максимальный размер пенсии в Украине

В Украине самыми высокими пенсиями считаются выплаты от 10 тыс. гривен. По состоянию на 2026 год максимальный размер пенсии составляет 25 950 гривен.

Общий максимальный размер пенсии в Украине вырос на 2340 грн с января 2026 года.

Чтобы узнать размер назначенной тебе пенсии и составляющие пенсионной выплаты, авторизируйся в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда и зайди в Моя пенсия.

Согласно общим правилам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь 33 года страхового стажа. Если стажа не хватает, его можно докупить.

Украинцы со стажем работы не менее 23 года могут выйти на пенсию в возрасте 63 лет. Если стажа недостаточно, пенсию можно получить с 65 лет, если страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Максимальные размеры пенсий выплачиваются, как правило, государственным служащим, сотрудникам местного самоуправления, учёным, народным депутатам.

Судьи, прокуроры, военнослужащие могут получать специальные пенсии, размер которых не ограничивается суммой 25 950 гривен.

Если у тебя менее 15 лет стажа, можешь рассчитывать на выплату государственного пособия вместо пенсии.

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