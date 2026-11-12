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Какая максимальная пенсия в Украине и кем для этого нужно работать

Виктория Мельник, журналист сайта 12 ноября 2026, 13:00 2 мин.
максимальная пенсия в украине
Фото Pexels

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