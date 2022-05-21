Минцифры запускает гранты для бизнеса на портале Дія: как получить

Государство заботится о комфорте своих граждан. Особенно остро этот вопрос встал во время войны. Как ни странно, война стала не только причиной разрушений, смертей, массовой безработицы и беженства: российская агрессия стала катализатором для многих изменений в Украине в лучшую сторону.

Помощь бизнесу в Дія

На основе новых потребностей государство предлагает поощрения и возможности для реализации новых идей. Минцифры запускает гранты для бизнеса на портале Дія.

Что подразумевается?

Микро- и малые предприятия могут подаваться на получение микрогрантов стоимостью 125 000 грн (4000 евро) на портале Дія.



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Кто может подать заявку?

Подать заявку на микрогранты могут предприятия, которые:

зарегистрированы не позднее 31 декабря 2021 в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях;

временно переместились из этих областей или пострадали в результате боевых действий;

могут подтвердить свой статус.

Как получить услугу? Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи Заполните онлайн-форму заявки Подпишите электронной подписью и отправьте

Кому будет отдаваться преимущество?

Приоритет будет предоставляться компаниям, производящим жизненно необходимые товары и услуги для гражданских и военных Украины.

Подать заявку в портале Дія можно по ссылке.

А на что могут рассчитывать участники боевых действий и их дети: льготы от государства и необходимые документы для их оформления.