От 30 до 100 тыс. грн. Рассказываем, какое денежное обеспечение получают украинские военные во время войны

С 1 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные служащие будут получать 30 и 100 тысяч гривен денежного довольствия.
В Twitter один военный даже распространил подтверждение этих слов.
Трохи хороших новин. Президент обіцяв 100000 грн на передовій — президент виконав.P.S. Прошу без політсрачів, пост просто констатація факту.P.S.2. Тепер можу здійснити свою мрію — одружитися, кохана дівчина є, кошти на весілля є. Залишилося вийти з Маріуполя живим. pic.twitter.com/LK2u0J8bx5
Привет! На связи Вікна
С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности.
А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию!
Поддержать (Donate)
— Леван (@LevanRTS) April 19, 2022
Трохи хороших новин. Президент обіцяв 100000 грн на передовій — президент виконав.P.S. Прошу без політсрачів, пост просто констатація факту.P.S.2. Тепер можу здійснити свою мрію — одружитися, кохана дівчина є, кошти на весілля є. Залишилося вийти з Маріуполя живим. pic.twitter.com/LK2u0J8bx5
Вікна расскажут о денежном обеспечении военнослужащих и сколько они получают.
Денежное обеспечение военнослужащих — это гарантированные денежные средства, которые государство выплачивает военным.
Денежное обеспечение военнослужащих — это гарантированные денежные средства, которые государство выплачивает военным.
Размер этих выплат может варьироваться в зависимости от должности, продолжительности службы, интенсивности работы.
Денежное обеспечение военного состоит из:
Правительство решило, что во время военного положения всем военнослужащим, помимо основного ежемесячного обеспечения, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в месяц.
Однако это решение не касается военных срочной службы.
Военнослужащие, которые принимают участие в боевых действиях или в проведении мероприятий по национальной безопасности и обороне, то есть находятся в горячих точках, получают дополнительную награду в размере 100 тысяч грн в месяц пропорционально времени участия в боевых действиях.
Например, стрелок сухопутных войск вместе с дополнительным вознаграждением получает 113 тыс. 244 грн ежемесячно, а командир бригады —132 тысячи 962 грн.
Например, стрелок сухопутных войск вместе с дополнительным вознаграждением получает 113 тыс. 244 грн ежемесячно, а командир бригады —132 тысячи 962 грн.
Такое решение также не касается и военных срочной службы.
Нашим воинам помогает не только государство, но и обычные люди. Раньше мы рассказывали, как отец и дочь делают багги для ВСУ.