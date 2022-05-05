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От 30 до 100 тыс. грн. Рассказываем, какое денежное обеспечение получают украинские военные во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 мая 2022, 23:00
Яка зарплата українських військових під час вінйи
Фото: Facebook

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