Выходной превращается в кошмар? Почему фрилансеров мучает чувство вины за отдых

Работа на себя — то, к чему стремится много людей. Ведь так можно самостоятельно управлять своим временем, начинать рабочий день когда угодно и брать ровно столько задач, на сколько есть ресурс.

Более того, заработок зависит только от тебя, а не от бюджета компании или работы всего коллектива. Но реальность на самом деле не такая веселая, ведь фриланс имеет определенные риски.

К примеру, отсутствие стабильного дохода, страх потерять или не найти клиентов. Кроме того, когда ты работаешь сам на себя, то исчезает желание тратить время зря.

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Поэтому во время любого досуга или занятия хобби может возникать чувство вины. Почему так происходит и что с этим делать — рассказали журналисты BBC.

Фриланс: как рождается трудоголизм и чувство вины

Часто фрилансеры забывают о балансе между работой и личной жизнью. Они полагают, что сделают еще одну задачу, после чего с чистой совестью будут отдыхать. Но за одной поставленной галочкой их ждут следующие задания.

Здесь многие попадают в ловушку. Появляется ощущение, что сколько бы мы ни делали — этого недостаточно. Таким образом, весь досуг постепенно превращается в рабочее время, а за любой отдых мозг нашептывает чувство вины.

Чувство вины растет, когда мы тратим время на дела, за которые никто не заплатит.

Ведь за часы, которые ты потратил на отдых или хобби, можно было бы заработать немало денег, или же выполнить рабочие задания.

Со временем можно наблюдать логическое последствие: занятия, за которые фрилансер испытывает вину, перестает доставлять удовольствие. Такой эффект был доказан в исследовании 2021 года.

Чувство вины за отдых: как это влияет на нас и как бороться

Конечно, знать, сколько стоит твое время как специалиста, важно. Однако канадские исследователи выяснили, что когда мы измеряем свое время в деньгах, то любой свободный час может приносить только раздражение.

Кроме того, что хобби и отдых перестают доставлять удовольствие, работа в изнурительном режиме 24/7 часто приводит к выгоранию. Поэтому можно заключить, что жить работой — не лучшая идея.

Чтобы улучшить психическое благополучие и восстановить ресурс, следует отстраняться даже от мыслей о работе и, конечно же, проводить свое свободное время с удовольствием. Ведь время на отдых нужно. Так ты работаешь на собственное здоровье.

Хотя сделать это сложнее, чем сказать, но всем фрилансерам следует создать границы между работой и жизнью. Следует повторять себе: “это нормально иметь выходной, это нормально, что я сейчас не работаю”.

Если игнорировать переутомление и длительный стресс от работы, может возникнуть выгорание. Как вовремя распознать профессиональное выгорание и предупредить его в материале.

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