Печь тортики или рассказывать о древних цивилизациях: как превратить свои хобби в работу

В школьные годы на уроках английского языка нам часто приходилось заглядывать в глубины своей души. Иногда даже больше, чем во взрослом возрасте на приемах у психотерапевта. Наиболее распространенным вопросом было “какое твое хобби?”

Сразу вспоминались все кружки, куда водили родители. Однако с течением времени в жизни оставались только любимые занятия, какими бы странными они ни казались. Более необычно могло разве что прозвучать мнение, что хобби может стать настоящей работой.

Хотелось ли вам не тихонечко в три ночи на кухне печь изысканные десерты, а создать собственную кондитерскую? Или рисовать абстрактные картины алкогольными чернилами не только для друзей и семьи? Возможно, в розовых мечтах вы видите, как читаете лекцию о загадочном подводном мире?

Вариантов может быть множество. А как же приблизить призрачные картинки из воображения к реальности, попробуем рассказать дальше. Однако сначала неотложный вопрос.

А кому-то вообще удавалось превратить хобби в работу?

К примеру, Бен Харрис из английского графства Корнуолл стал мастером деревянных лодок. Более того, о нем даже сняли небольшой документальный фильм. Мужчина просто любил работать с деревом, а теперь собственноручно изготавливает вещи, на которых можно отправиться в путешествие по морю.

Еще один британец Энди Смит раньше работал шеф-поваром в ресторанах уровня Michelin. Мужчина решил все изменить и начал дело, о котором мечтал бы, пожалуй, каждый житель Королевства, и открыл собственную пивоварню.

Кстати, сейчас она считается одной из самых лучших в Лондоне, а о владельце тоже сняли небольшой фильм.

Бен Харрис

The New York Times в прошлом году тоже поинтересовалось, удалось ли кому-то из жителей США забыть о призрачной американской мечте и заняться тем, что действительно нравится. Издание нашло несколько неординарных историй.

Одним из героев стал Дэн Пелоси. В прошлом мужчина был арт-директором моды в Бруклине. Однако во время пандемии он сумел найти интересное хобби, полностью изменившее его жизнь.

Пелоси просто начал готовить без всякой кулинарной подготовки и делился этим процессом в соцсетях. После этого он решил пойти дальше и теперь занимается любимым делом на постоянной основе.

Другим героем стал Эрик Уорнер. Когда-то он мечтал основать собственный инди-лейбл. Однако долго работал в сфере IT веб-программистом. И в его жизнь тоже вмешался локдаун, подарив возможность заниматься любимым делом – создавать виниловые пластинки.

Но не только мужчинам удается кардинально изменить жизнь. К примеру, Тиффани Денджерфилд когда-то была водителем FedEx, а теперь готовит мыло на своей кухне. Да-да, вы вспомнили о романе Чака Паланика или герое Брэда Питта из фильма.

Однако девушка всего лишь пыталась таким образом создать продукт, который не пересушивал бы кожу ее детей. Да и процесс создания мыла оказался очень расслабляющим.

Что касается украинских мечтателей, то хорошим примером может стать история судьи МастерШеф. Профессионалы. Ольга Мартыновская долго шла к любимому делу, успела поработать флористом и даже менеджером в банке. Однако душа тянулась к кулинарии.

И действительно, когда знаешь, чего на самом деле хочется, дела идут быстрее. Так, после победы на шоу МастерШеф Ольга не только прошла обучение в самой известной кулинарной школе мира, но и стала настоящим шеф-поваром и фуд-продюсером. Чем не история для фильма об успехе?

Что нужно сделать в первую очередь

Вспомни, что действительно тебе нравится делать

Конечно же, существуют исключительные личности, которые всегда точно знают, чего хотят, а среди любимых дел у них только одно занятие. Но у кого-то их может быть несколько. Какое же выбрать, чтобы превратить в работу?

Сначала нужно перечислить все занятия, доставляющие вам моральное удовольствие. Но не стесняйтесь перед собой и напишите поначалу все, поскольку всегда можно улучшить свои навыки.

Можно даже расспросить своих близких и друзей, что они считают вашим любимым занятием и к чему у вас есть талант.

Учитывай свои слабые и сильные стороны

Перечисли свои особенности, например, стиль общения и умение формировать четкий план работы. Можно пройти несколько тестов, которые помогут понять себя.

Психологические или профориентационные — подойдут все, если отнестись к ним с критическим мышлением и чувством меры.

Важно понять, хочешь ли ты часто общаться с людьми, например. Или для тебя важно иметь постоянное рабочее место вроде офиса.

Таким образом будет легче определить, какое новое направление будет действительно приносить удовольствие.

Попробуй найти общее между особенностями своего характера и любимым делом

Звучит довольно запутано, на деле все значительно проще. Следует сопоставить первые два пункта.

Например, если ты любишь готовить, но не в восторге от общения с большим количеством людей, то вести кулинарные курсы в перспективе будет, скорее всего, сложновато.

Однако не нужно из-за одного несовпадения разочаровываться и все бросать. Ведь ты просто можешь изменить формат – вместо курсов выбрать готовку перед камерой, где будешь только ты.

Окончательно настаивать на каком-либо занятии не стоит, поскольку со временем желания могут измениться и иногда нужно за ними следовать, чтобы найти действительно дело своей жизни.

Изучи возможные пути развития

Если удалось понять, что хочешь превратить хобби в бизнес, необходимо еще изучить рынок и узнать, есть ли спрос на то, что ты будешь предлагать. Это, конечно же, осторожный план, а для рискованных натур можно попытаться просто популяризировать свой товар или услугу.

Такое исследование может придать уверенности в финансовой жизнеспособности идеи, но отнюдь не является гарантией успеха.

Определись, какие результаты хочешь видеть в будущем

Этот пункт необходим как для собственной мотивации, так и для составления минимального плана действий.

К примеру, если ты мечтаешь о собственной галерее, а сейчас просто рисуешь картины, то в идеальном мире стоило бы со временем начать накапливать заработок, подыскивать помещение и изучать тонкости управления.

Не переставай учиться

Да, конечно же, это может быть просто талант, сошедший с розовых облаков. Однако его быстро догонит тот, кого еще несколько лет назад считали бездарным, благодаря постоянной работе над собой.

Кроме того, мир не стоит на месте и всегда найдется то, чего кто-то еще не знает. Почему бы тогда не попытаться стать еще лучше и узнать на одну вещь больше, чем вчера?

Будь готов(-а) попрощаться с термином хобби

У тебя не будет времени рисовать картины, снимать фото или печь пирожные просто для удовольствия. Хобби превратится в источник заработка и подчас будет обрастать организационными будничными делами.

Каким образом превратить хобби в дело жизни

Вы выполнили все предыдущие пункты, но еще должны определиться, как именно волшебная палочка должна превратить тыкву в карету. И почему именно тыква должна стать именно каретой? Опять же, звучит сложнее, чем на практике.

Теперь нужно понять, что они имеют схожую форму, подходящую для данной ситуации. То есть, вам необходимо увидеть, под какой шаблон занятий хотите подогнать свое хобби.

Учить других

Например, ты понимаешь, что хочешь общаться с другими людьми, делиться своими знаниями, скажем, об особенностях разведения орхидей.

Независимо от того, есть у тебя диплом по ботанике или нет, если у тебя вправду хорошо получается ухаживать за капризными растениями, научить других этому будет действительно хорошим и полезным занятием.

Продавать свои творения

Здесь все достаточно просто. Если ты любишь создавать картины или выпекать праздничные торты, то их, конечно же, можно продавать.

Однако следует помнить: если к картинам предъявляются только эстетические требования, то к кулинарным шедеврам — еще и санитарно-гигиенические. Поэтому стоит изучить этот вопрос тщательно, чтобы дело шло, как по масляному крему.

Другой вариант — более глобальный. Можно нанять людей, которые будут что-то изготовлять. Тебе останется только придумать, как продукт их деятельности продавать.

Предоставлять услуги

Даже обычная любовь к утренней зарядке или пробежке может стать работой. Нужно только собрать тех, кому это интересно.

Тогда ты сможешь поделиться своими знаниями, заниматься привычным для себя делом, помочь другим, еще и получить от этого заработок. Чем не сказочная перспектива?

Писать или рассказывать о своем увлечении

Отчасти похож на первый пункт, но для интровертов. Поскольку можно собраться с силами, а затем общаться только с телефоном или ноутбуком.

Просто стоит говорить о своем увлечении, каким бы оно ни было. Цивилизация Майя или глубоководные рыбки — на любую тематику найдется своя аудитория. Кроме того, ты сможешь найти единомышленников.

И хотя здесь путь к заработку немного длиннее предыдущих, все равно это хороший шанс заниматься любимым делом. Позже можно выступать на лекциях, запустить свой YouTube канал или даже написать книгу.

Стать профессионалом

Бесспорно самый длинный путь к цели, но достаточно содержательный. Он подходит как раз для наиболее уверенных в своих увлечениях.

Поэтому если тебя не покидают мысли о нейробиологии, то решение достаточно очевидно – идти учиться снова и заниматься наукой.

Хочется стать профессиональным музыкантом, петь в опере или играть на сцене с рок-звездами? Тогда нужно овладеть определенным инструментом и настойчиво идти к своей цели, не забывая о терпении.

Иногда бывает, что будто и знаешь, чем хочешь заниматься, и даже опыт есть, но на работу все равно не берут. Более того, даже не перезванивают.

Возможно проблема в неправильной презентации своих умений? Читай как написать удачное резюме и проверь, действительно ли ты делаешь все правильно.